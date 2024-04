Doña Fede se atiende con multones

No cabe duda que las arcas de Doña Fede siguen rebosantes de monedas, y más con las multas que aplicó esta última semana. Se despachó con la cuchara grande, pero no para todos fue justo. Me explico.

Resulta que los últimos sancionados económicamente fueron los dos técnicos que se refirieron al arbitraje en sus respectivos partidos, donde ambos fueron robados por las decisiones de los silbantes: Jardine del América y Anselmi de Cruz Azul. El brasileño sí cuestionó que no expulsaran a Quispe por la falta sobre Lichnovsky, fue crítico, pues pidió justicia. Pero el argentino se limitó a responder una pregunta que implicó adjetivo sin que el estratega azul lo ocupara, sino que pidió que se revisara en el VAR.

Pero a los dos les cayó la misma multa, muy pasada de lanza: ¡325 mil de los del águila! Nomás por opinar sobre la trágica actuación de los árbitros en sus partidos. Vaya cosa. Se ve que en Toluca quieren llenar el cochinito.

Y sólo por no dejar, la multa económica que le aplicó Doña Fede a Nahuel Guzmán por el láser contra Rayados, fue igual. De plano está muy confundido el criterio para medir castigos la FMF, ¿no?

Y para no dejar, si algunos de los clubes pidiera una investigación para revisar el castigo, es decir, si cree que están aplicando la regla con injusticia, tendría que pagar 200 mil pesos nomás por pedirlo. No cabe duda que en la Fede primero va el dinero y después hacer de nuestro futbol un lugar con mayor equidad.

SE ROMPE EL CUERPO TÉCNICO

Te cuento más de esos Ra-sha-dos de los que sale harta tela de donde cortar por todos lados. Después del inicio de su serie de Concac con el Crew, sale otro trapito más al sol, pues las grietas al interior del vestidor se siguen abriendo y abriendo. Resulta que ahora es en el cuerpo técnico. Así como lo lees.

Me enteré por mi orejototota regiomontana, la que se sabe todo de todo, que aquello que te conté de que el grupo ya le había perdido el respeto al Tano, hay varios que ya se quieren ir, como el buen Luis Romo, quien ya pidió a su agente que le vaya buscando equipo, por eso no será raro que empiecen los rumores de equipos como… ¿Chivas? Veamos.

Pues esta vez se rompió la relación a nivel cuerpo técnico del Monterrey. Resulta que el Tano Ortiz ya no se habla con uno de sus auxiliares, uno de los que sacó del América a pesar de que era institucional: Peter Telemaque, con quien tuvo una diferencia por temas de códigos al interior (no puedo explicar porqué se rompió, pues hacerlo rasparía duro a la familia, fue por algo que no puedo describir acá).

Después de que ventilo esta ruptura, ya le tocará a la regioprensa rascarle para hablar más del caso. Así que el entrenador argentino cada vez se queda más solo en la Sultana. Ni modo. Quizás es karma.

¿LO TRAEN DE REGRESO A TELEVISA?

Ustedes ya saben que su Franco de confianza siempre está en los mejores lugares con grandes compañías, digo, aquí hay nivel; perooooo, vaya sorpresa me di el martes pasado cuando mi ‘casi’ vecino de palco, Emilio Azcárraga, estaba muy bien acompañado, y no, no me refiero al Burro Van Rankin y su séquito de siempre, sino que el patrón vio el empate del América con el mismísimo Mauricio Ymay. Sí, sí, leyeron bien, el reportero que por muchos años estuvo en Televisa pero desde hace unos ayeres se fue de la Fábrica de Sueños para formar parte de las filas de ESPN estaba muy acomodado en el palco junto de Emilio y junto a Joaquín Balcarcel, altooo directivo de la televisora.

¿Será que el patrón quiere repatriar a Ymay para el Mundial de México 2026?, ¿Qué dirá Disney de que Mau ande codeándose con su ex jefe?

HAY CONFLICTO ENTRE LOS BANQUILLOS

Y para cerrar, un tema calientito de los partidos que le dan broche al torneo regular, el Toluca-Cruz Azul, que tiene un ingrediente que pocos han detectado: un pleitazo de hace años entre los entrenadores, Renato Paiva y Anselmi. Pero bronca gorda.

Resulta que desde la época de ambos en Ecuador no se pueden ver ni en pintura, pues el técnico de los Diablos cree que el de los Cementeros lo traicionó cuando bajó de su puesto directivo a tomar las riendas del banquillo después de que lo cepillaron en el Independiente del Valle. Paiva lo declaró publicamente: “Como persona, una desilusión total”.

¿Por qué crees que Escobar acabó en la capital mundial del chorizo? Pues porque cuando Anselmi le abrió la puerta, el portugués de inmediato lo pidió para demostrar que el celeste se había equivocado con el paraguayo. Así que veamos cómo se saludan en Toluca, porque no se quieren ni tantito.

