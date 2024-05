Casi meten gol al debate

Qué lío con los horarios de las Semis y el debate, que Doña Fede supo corregir. En el debate chilango del fin anterior se generó polémica por el horario de la Vuelta del Cruz Azul contra Pumas, que se encimó con la mesa de los candidatos a dirigir la CDMX, lo que provocó múltiples comentarios en las mesas de análisis por robar la atención de los capitalinos a las propuestas de los candidatos. Incluso, me contaron que después la ardiente crítica de Ciro Gómez en Fórmula por la falta de sensibilidad de Liga MX, hasta Don Bomba le echó un telefonazo para explicarle que buscarían evitarlo el siguiente domingo en las Semifinales. Y la realidad es que Doña Fede sí lo había visualizado así. Pero nadie se lo dijo a los que arman la junta de los horarios.

Este lunes por la mañana, se reunieron representantes de los semifinalistas, de las dos televisoras (Azteca acompañó a Televisa porque también transmitirá la Ida en el Akron) y el responsable de acomodar y llevar la junta, Fran Iturbe, quien hace unos años sustituyó a Víctor Guevara cuando este emigró a la Leagues Cup. Todo normal: Empezó América eligiendo el sábado y le siguió Cruz Azul, que pidió domingo a las 19:00 horas. Nadie, ni de FMF, ni de las televisoras ni de los clubes reparó en el tema del debate. Y así siguieron Chivas en miércoles y Rayados en jueves por consecuencia de sus series.

Y así se fueron todos contentos a sus clubes. Hasta que se enteró don Bomba antes de hacerlo oficial.

Desde Doña Fede le tuvieron que hablar a La Máquina para pedirles que cambiaran el horario de juego para liberar el debate, que es a las 20:00, así que se quedó a las 18 horas para no estorbar. Pasó rozando el poste.

HOMENAJE CON FINAL INESPERADO

El que no se salvó fue mi Henry Martín de oro. Fue una semana agridulce, por un lado, renovó ya con América y están en Semis por el Bi, pero por otro se quedó fuera de la Copa América, y se enteró apenas la noche previa a la conferencia del Jimmy Lozano y Duilio. Estaba que echaba lumbre. Y para colmo, las Águilas le tenían un homenaje en la Vuelta contra Pachus.

La Bomba trajo a toda su familia de Mérida para ver el desenlace contra los Tuzos, pues la directiva le tenía un homenaje preparado también, por superar el centenar de goles con las Águilas. Le hicieron la placa correspondiente e incluso, hicieron de una vez la del siguiente partido en el Azteca, pues cumplirá 250 juegos con los emplumados. Pero, no contaban con la astucia del equipo de marketing.

Todo listo en la cancha del Coloso con la familia, hasta invitaron al Maestro Reinoso para que fuera parte de la entrega de la placa de los goles a Henry hasta que… sacaron la placa ¡pero resultó que era la equivocada! La chica del equipo de marketing encargada se trajo la otra, era la de los partidos, que aún no cumple. Y como canta mi querido Emmanuel, pues todo se derrumbó, ya no hubo homenaje ni nada. Vaya semanita para Martín.

LES FALLÓ LA TECNOLOGÍA

Y ya de salida, nomás para echarle más limón a la herida de los antis, te cuento más de la polémica del arbitraje en el Azteca para sellar el pase americanista ante los Tuzos, pues resulta que hubo más fallas de la tecnología que ayuda a los silbantes.

Como ya sucedió este torneo en varios partidos, me contó mi oreja con silbato que el VAR volvió a presentar fallas tecnológicas en la cancha del Coloso, es decir, ¡el monitor no se vio! Incluso, fue reportado incluso en la transmisión del partido para Estados Unidos, pero en la de México no se hizo referencia. Así que, si querían más leña en la hoguera de la conspiración, ahí tienen. Vaya crisis del arbitraje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GOL POR LA DEMOCRACIA: LA LIGA MX MUEVE EL HORARIO DEL CRUZ AZUL VS RAYADOS POR DEBATE PRESIDENCIAL