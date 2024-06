Brian, patitas pa'qué las quiero

Las últimas semanas ha habido mucho silencio alrededor de Brian ‘N’ después de que en México hay una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. El uruguayo aún no sabe cuál será su futuro, pero su círculo cercano ya le hizo la recomendación de no volver al América y lo mejor es buscar una salida en este mercado, ya que su situación legal en el país es una incertidumbre que prefieren no averiguar, su agente ya sabe que la prioridad es buscar su salida a donde sea con tal de no poner un pie en México, pero será hasta el final de la Copa América que se defina su situación. Lo que sí les digo es que en caso de que el Rayo decida asumir el riesgo y seguir jugando con las Águilas no tendrá el cobijo y compañía de sus amigos, quienes también son presuntos responsables, pues ellos no quieren correr el riesgo de regresar y enfrentar la justicia mexicana.

La novela Monterrey-Jordi-Chivas sigue escribiendo capítulos

Después de tanto que se ha manoseado este tema, me parece que es momento de recapitular la situación. Chivas desde que terminó su torneo externó el deseo de hacerse de los servicios de Jordi Cortizo, jugador de Monterrey. Los Rayados no tenían en su mente venderlo, pero analizaron la situación y decidieron ponerle precio que tenía que incluir a Chiquete Orozco en la negociación, cosa que el Rebaño rechazó tajantemente. Lo que Rayados no contemplaba es que a Jordi le emociona jugar de rayado, pero las rayas blancas y rojas; además, los de la Sultana están por cerrar la llegada de Orbelín, así que el camino se abrió para poder negociar.

Sin embargo, aunque mis orejas en el Rebaño me cuentan que siguen muy interesados en el jugador y es uno de sus grandes deseos, mis orejas de Monterrey me dicen que no ha llegado una nueva oferta por él para iniciar una negociación, ¿será que en estos días cae la carta compromiso para hacerse de los servicios de Cortizo?

Tres y contando...

Con la salida de José Juan Macías de Chivas, el director técnico Fernando Gago se sumó a la lista de entrenadores que en su paso por el Guadalajara terminaron por darle las gracias al ahora delantero del Santos Laguna, ya que para nadie es sorpresa que 'JJ' tenía un carácter complicado, mismo que lo llevó a tener diferencias con entrenadores como: José Saturnino Cardozo y Víctor Manuel Vucetich.

Con el regreso de Javier 'Chicharito' Hernández y los destellos que tuvo Ricardo Marín en Chivas, el panorama se complicó para José Juan Macías, aunado a que José Juan no llevaba una buena relación con Gago, por lo que estos fueron los factores determinantes para su salida, ya que para el técnico argentino desde el torneo anterior nunca fue opción para el ataque del Guadalajara.

