Muy sospechoso lo de Tigres

No cabe duda que esos de Tigres tienen colmillos bien afilados y no necesariamente para devorar a sus presas en la cancha, porque lo que pasó el torneo que recién terminó todos lo sabemos, y no fue nada positivo para los felinos.

Resulta que los de Ti-gue-res sacaron el colmillo cuando decidieron compartir con periodistas la información de una “conducta sospechosa” de Siboldi y su cuerpo técnico en el partido contra Rayados. La directiva ya no quería renovar el contrato con el entrenador uruguayo por las “sospechas” que tenían -aunque ahora yo sospecho que la directiva realmente no sospechaba porque se ve muy sospechoso que hayan contratado en tan poco tiempo al sustituto: Paunovic- y por eso decidieron filtrar la información sin asumir la responsabilidad de decir lo que habían encontrado en su “investigación”.

Así que después, cuando la bomba explotó, dejaron solitos a los periodistas que habían confiado plenamente en su fuente (la propia institución de Tigres). Me dicen los mismos periodistas que cuando la fuente es tiene un nivel tan alto, pues confías, lo malo es que Ti-gue-res decidió sacar el colmillo y abandonarlos.

PAUNOVIC QUIERE UN TIGRE MUY CHIVA…

Ya sabemos que Chivas sufre de más a la hora de pensar en refuerzos por los altos costos que tiene que pagar por los mexicanos cotizados; pero ahora la sorpresa será que uno de sus jugadores principales podría irse a punta de billetazos.

El ‘Piojo’ Alvarado es una de las fichas que Paunovic, el nuevo flamante DT de Tigres, pidió para enfrentar el torneo sí o sí. Chivas les ha dejado claro, en conversaciones informales, que el ‘Piojo’ no está en venta y tampoco podría fungir como moneda de cambio; esto porque el Rebaño mostró interés en hacerse de los servicios de Córdova.

Pero se van a quedar con cara de “what” (con eso de que en Chivas ya se habla bien inglés) cuando Tigres les diga que están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión. Los millonarios de Monterrey ya hicieron gestiones y abrieron conversación con Promofut, quienes manejan a Alvarado. Veremos si cuando les pasen el número del costo de la cláusula sus intenciones siguen intactas.

‘PIOJO’ NO ES EL ÚNICO QUE PAUNO DESEA

Después de pasar el día haciendo llamadas con mis orejas regias pude confirmar que Jesús ‘Chiquete’ Orozco es el deseo de los dos equipos del norte, pero sobre todo del equipo de Paunovic quien al parecer quiere tener unos Tigres muy Chivas.

‘Chiquete’ es uno de los favoritos del nuevo DT y como Tigres está deseoso de darle gusto, sacarán la cartera, aunque también están conscientes que va a ser casi imposible que las Chivas le suelten a su ícono de la actualidad. Ahora que les parece un ‘trueque’ Cordova por ‘Chiquete’. El tercero en la lista de Veljko es el hijo pródigo, ‘Nene’ Beltrán. El chiste es que Chivas quiere a Cordova sí o sí y Tigres querrá a Nene sí o sí ¿cómo la ven?

YA SE ARMARON LOS VIERNES BOTANEROS

Mi buen amigo Luis Castillo ya nos había advertido que la llegada de Tigres a TV Azteca originaría que los regios jugarán en viernes por los “Viernes Botaneros” y no se equivocó. Aunque el equipo de Gignac y compañía seguirá jugando los sábados con regularidad, dos de sus partidos de local (contra San Luis y León) serán en viernes, así como lo leen, ¡serán en viernes! Y eso que algunos colegas de otros medios intentaron desmentir el hecho, pero pues no les salió.

HENRY SERÁ INMORTAL

Los festejos para el Bicampeón no paran y ahora le tocará a una de las estrellas, Henry Martín. Resulta que las autoridades del Museo de Cera de la Ciudad de México quieren llevar a sus galerías la figura del capitán de las Águilas; la Bomba yucateca tendrá su imagen en el destacado sitio capitalino y me cuentan mis orejotas emplumadas que el tema de localizar a Henry se complicó en estos días debido a que se encuentra de vacaciones, pero el personal del recinto tocó puertas por todos lados hasta dar con el jugador. Así que es cuestión de tiempo para que vayan por su foto con Martín haciendo su tradicional festejo con los brazos levantados.

CLUBES MEXICANOS OFRECEN SUS SERVICIOS DE ‘HOSTES’ EN EL MUNDIAL

A dos años de que el Mundial dé inicio y México albergue su tercera Copa del Mundo; ya comenzaron a moverse las aguas, y es que varios clubes mexicanos andan visitando a selecciones extranjeras para ofrecerles canchas, hoteles y movilidad en el territorio mexicano.

Por supuesto que los primeros que trabajan en la labor son los que tienen partidos asegurados (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), pero no son los únicos pues clubes que ‘viven’ cerca de dichas ciudades también están ofreciendo las amenidades, agregándole el plus de la tranquilidad que la selección podría recibir.

Por eso cuando vi la insistencia de la prensa brasileña de conocer el Estadio Akron no me pareció nada sospechoso. Puntualmente los representantes del medio de comunicación O Globo tuvieron reunión con gente de Chivas y del Akron; de hecho, recordemos que la selección brasileña eligió Guadalajara como sede en las pasadas dos Copas del Mundo en nuestro país y en una Copa Confederaciones. ¿Qué sabrá la prensa de Brasil sobre el futuro de su selección en el Mundial, si ni el sorteo se ha realizado?

