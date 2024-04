Castigo de las alturas

El que pudo pasar a la historia como el mejor Clásico Regio del siglo, por cómo se jugó y el espectáculo, quedará en el recuerdo por las marrullerías de Nahuel, por el Tigre meón y por la señora que bañó a Gignac, entre muchas otras finezas de mis compas de la Sultana del Norte.

Vamos a lo sabroso. Ya viste que Doña Fede abrió la investigación por el láser de Guzmán contra los Rayados, hay que adelantar que será un buen castigo, al puro estilo del de Iván Alonso luego de ir contra El Piojo. Pero será de más partidos, te lo firmo. Eso sí, no será algo que se resuelva rápido, pues de entrada está lesionado el portero y hay tiempo, y también necesitan escuchar a las partes.

Eso sí, al interior de Tigres tampoco gustó la actitud de Nahuel y están aún decidiendo si lo sancionan y con qué intensidad, porque esto es un hecho: la directiva felina respeta demasiado al Patón, por lo que representa al interior del vestidor, es el que mueve al equipo junto a Gignac y Pizarro, y hacia afuera con la afición, por lo que si aprietan demasiado, el argentino podría enojarse y voltearles la tortilla. Veamos si se atreven a darle un regaño real, algo que yo lo dudo.

NO ME AYUDES, ‘COMPARE’

Pues esta investigación en Doña Fede contra Guzmán no se abrió solita, sino que se empezó porque así lo pidió Rayados, que de nueva cuenta se volvió a quejar ante la autoridad de que fue agraviado, sin reparar lo que sucede en casa.

Es irónico que el Monterrey se queje ante la FMF, como lo hizo apenas días ante Concacaf del Inter de Messi, pues al revisar sus antecedentes resulta que tienen a la barra que está involucrada en más escándalos del futbol mexicano, desde las trágicas muertes de este semestre, de la señora en Torreón y el paramédico que atacaron seguidores albiazules, hasta incidentes internacionales como la violenta pelea con aficionados del Comunicaciones en Guatemala y hasta lo de bailar encima de la playera del ‘10’ del Miami. ¡Y este recuento es sólo de este año!

El colmo es que después del Clásico Regio, una barra del Monterrey provocó un incendio en una taquería en Escobedo, luego de que porristas albiazules se bajaron de un camión y prendieron un cohete en el local, cayó en el techo que era de palma y así lo pusieron en llamas.

Mientras el Monterrey reclama a sus rivales una y otra vez, veamos cómo responden los demás clubes de la Liga Meme X y Doña Fede, pues estoy seguro que ya no se las pasaran a los aficionados de Rayados que alteren el orden. Veamos.

COSTOSA SOLUCIÓN PARA LA CANCHA

La buena noticia para los del Monterrey: el problema del terrible estado de la cancha, ya tiene solución. Tardará, pero ya se ve un arreglo. Contra el Inter y ante Tigres fue evidente las pésimas condiciones del campo del Gigante de Acero, suelto, que con cualquier barrida se levantaba de forma alarmante.

Me cuentan que tiene que ver con el cambio de temporada, con el cambio reciente de semilla invernal por la veraniega, con la siembra la cancha está suelta, más el clima extremo y la constante actividad, no permiten que agarre. Además, cuenta la historia que la construcción del estadio se hizo sobre un terreno no adecuado para que agarre bien el césped.

Pues como el BBVA será mundialista, me contaron que los Rayados ya compraron el sistema de ‘vacío y ventilación’ aprobado por la FIFA para que sea instalado en el verano de 2025 y que les costó nomás cinco melones de dólares. Veamos si con eso basta.

POR SUS CALZONES NO MARCÓ PENALTI

Y ya para cerrar esta columna con más del Clásico Regio, lo del arbitraje y la queja de Tigres. Yo creo que el comunicado que sacaron los felinos de San Nico en el que aseguran que fueron perjudicados de nuevo por los silbantes, especialmente por el tiempo añadido en el que cayó el agónico empate de Rayados, estuvo de más y fue para tratar de desviar la atención de la conducta Nahuel.

Pues entre muchas otras, hubo una jugada que Cesarín no quiso marcar como penalti, la mano de Brunetta al tratar de despejar en su área un servicio que es muy claro ¡y que Ramos fue a revisar al VAR! Pero decidió no sancionar; ahí ayudó descaradamente a los Ti-gue-res.

Bueno, me cuenta mi oreja con pito (con silbato, pues) que desde el cuchitril le dijeron claramente a César que era mano y que debía marcar penalti; pero cuando Ramos fue a revisar la jugada en el monitor, optó por sus calzones no marcar, lo que revisando los audios encanijó a uno de sus grandes detractores en la Comisión de Archundia, el chileno Osses. Por eso, apunten que de nuevo y a pesar de ser de los árbitros consolidados, Cesarín no dirigirá esta jornada como repercusión. Veamos.

