Hogar, dulce hogar celeste

Muchos se sorprendieron con la decisión de Cruz Azul de quedarse en el Estadio de la Ciudad de los Deportes para la Final de Ida en lugar de volver al Azteca, como ya lo hicieron este mismo torneo contra Chivas, en la mejor taquilla de todo el Clausura. De entrada: Televisa le puso de inmediato la opción a la directiva cementera, de jugar en el Coloso de Santa Úrsula, pero en automático la rechazaron. Y es que para Cruz Azul el negocio va después de lo que ya lograron en el antiguo ‘Estadio Azul’: recuperar una extraordinaria comunión.



Primero, el negocio no es lo que todos piensan, aunque es el doble de asistencia, el gasto se cuatriplica, no sólo por los elementos de operación del inmueble, sino en la luz, por ejemplo, y porque hay que dar una mayor tajada en la renta a los dueños, además que hay que recordar que nunca los trataron bien en el Azteca. Cuando actuaban como locales en Santa Úrsula, resulta que La Máquina no podía ocupar el vestidor de las Águilas y tenía que usar uno de los alternos.

Así que después de palpar la respuesta de la afición en el coso de la Colonia Nochebuena, la directiva, así como el cuerpo técnico encabezado por Anselmi, decidieron que lo mejor era quedarse en casa. Y así tendrán una Final de Ida pintada de celeste. Ya verás.

LA MARCHA DE UN CAMPEÓN

Pasando al futbol de estufa con uno de los Finalistas, la puerta de salida para una de las estrellas del campeón actual está abierta de par en par: Julián Quiñones ya pidió que la oferta de Medio Oriente sea escuchada y aceptada por la directiva del América, que la está valorando con buenos ojos. Eso sí, no son los 15 melones de dólares que muchos especulan, es menos.

Me contaron que la propuesta por comprar al delantero naturalizado mexicano parte de los 8 millones de petrodólares, pero esperan poder elevarla en las negociaciones al menos hasta 10 mdd y con eso lo dejan volar.

Eso sí, al estilo de lo que sucedía con el Cabeza Rodríguez, aunque no ha amenazado aún a la directiva del América, Quiñones pidió tomar la oferta, pero para afuera dirá que está contento en Coapa. Veamos como termina todo, para mí que se marcha pronto de México. Veamos.

TIENE PREMIO POR EL FRACASO

Donde no cambia nada por ahora es en el Norte, con Rayados, pues ya le dijeron al Tano Ortiz que después de quedar eliminado por sexta ocasión en Semis, se queda en el banquillo para beneplácito de los Tigres. Pero no es porque crean que con el argentino puedan ser campeones, sino es para ganar tiempo para encontrar al nuevo técnico.

Con el Tano no tuvieron que buscar mucho, antes de que el entonces técnico del América perdiera la Semifinal con Chivas, le pusieron una montaña de dolarucos en la mesa y Ortiz aceptó de inmediato. Ahora, el Tato y compañía no estaban preparados para los fracasos en Conca y Liga MX, así que no tenían candidato para llevarse a la Sultana a billetazos. Por eso, esperen a que toquen a Jardine, a Almada o hasta a Anselmi, incluso Larcamón. Veamos cuál se deja seducir por el Monterrey. Mientras tanto, que el Tano distraiga a la afición.

LA JEFA SE VA A DOÑA TELE

Ya de remate, pues están encima los Juegos Olímpicos en París y viene de nuevo la guerra silenciosa de la politiquería mexicana deportiva entre el COM y la CONADE, te cuento que doña Ana Gabriela Guevara está ganando cada día más amigos. De entrada, la exvelocista ya tiene varias charlas en foros internacionales agendadas desde la capital francesa en los próximos días, lo que le ganará reconocimiento, y además, me contaron que se convertirá en analista y colaboradora de Milenio durante la justa veraniega, pues estará en las mesas de análisis que se hagan desde Multimedios. Veamos cómo le va en lo que pintan que serán la mejor cosecha mexicana fuera de nuestro país.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: GOLPE BAJO POR CALENDARIO