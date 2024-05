Golpe bajo por calendario

Casi no me despierto para darle ‘send’ a esta columna por ver el aburridísimo Clásico que abrió las Semis. A lo que sigue, pues resulta que de nuevo Doña Fede hizo de las suyas con el calendario, ahora le tocó a Cruz Azul en su serie frente a Rayados. Agendaron la Final de Vuelta entre Atlante y Cancún de la Expansión el sábado a las 18:00, justo 24 horas antes de la Vuelta que define al último finalista en Liga MX.

Después de hacer análisis con expertos en campos de juego, ya les avisaron que el terreno de la Ciudad de los Deportes no alcanzará a recuperarse a tiempo para el partido contra el Monterrey, lo que atenta contra el estilo de juego de Anselmi. Tremendo golpe bajo a La Máquina desde la Fede.

AGRESIÓN EN LA EXPANSIÓN

Vaya indignación desató Doña Fede cuando vetó a aficionados del Atlante por ir a Guadalajara a apoyar. Me contaron que en las oficinas de Toluca se dieron cuenta tarde del error, que descubrieron que todo fue parte de una ‘vendetta’ personal que tiene Héctor Canchola, el jefe de los comisarios, quien reportó que el club azulgrana había ayudado a su grupo de animación cuando vio a tantos seguidores visitantes en la grada del Jalisco, a pesar de que era mentira.

Tarde supieron en la FMF que la UdeG regaló 10 mil boletos y que algunos fueron revendidos afuera del inmueble de la Calzada Independencia a los seguidores de los Potros. Pero el daño estaba hecho. Y ahora se van a ir de espaldas al saber la agresión que no reportó Canchola.

Resulta que golpearon a la directiva del Atlante en el Jalisco, elementos de Leones Negros. Antes de que acabara el juego, Emilio Escalante, su familia y directiva del Potro bajaron de la tribuna a la cancha para estar en la coronación. La comitiva bajó la escalera de caracol y caminó hacia el pasillo que lleva el campo, encabezados por una hija del dueño que cargaba a un bebé; sin embargo, quien cuidaba la puerta se la cerró en las narices, lo que molestó a uno de sus hermanos.

Le explicó que iban a la cancha, pero al de seguridad no le importó y mandó llamar con gritos a sus colegas, se encaró con el directivo al tiempo que llegaba el resto de la comitiva atlantista, se elevaron las voces y los elementos del estadio de la UdeG lanzaron golpes. Se desató una campal con niños y bebé en medio. Increíble.

Al final tuvo que llegar el jefe de los guardias a explicarles que la directiva rival sí podía pasar al campo por sus medallas y trofeo. Pero esto ya no lo reportó Canchola y no pasará nada, como siempre.

TRIPLE BOMBAZO EN EL NORTE

De cierre, el bombazo de mis Ti-gue-res, que sí es fichaje, pero no en el campo, sino en la señal de sus partidos. El equipo felino está afinando detalles para anunciar que se cambia oficialmente de televisora como te lo adelanté hace semanas, nomás que acabe el mes y así expira el contrato que tenían con Televisa, para ser libres de hacer el cambio.

Al final, los de San Nico no van a perder potencia, alcance en las transmisiones, sino que están por anunciar que van a triple banda, tremenda jugada: por streaming con Amazon (el que puso más lana), además irán por señal restringida ahora con mis compas de Fox Sports y también estarán en abierta con TV Azteca. ¡Hat-trick! Muy buena lana y siguen dándole volumen al proyecto más ganador de este siglo. A detalles del bombazo. Enhorabuena.

NO HA LLEGADO NINGUNA ORDEN DE APREHENSIÓN

Y ya por último mis queridos francos, me dicen en tierras santistas que no les ha llegado ninguna orden de aprehensión en contra de Alejandro Irraragori como se “filtró”; pero saben que llegará en su momento porque no se puede tapar el sol con un dedo. Sin embargo, ya tienen carpetas y carpetas listas para la defensa por las acusaciones del supuesto fraude financiero.

Y aquí no estamos para defender a nadie, si se comprueba que el dueño del club Santos es culpable tendrá que pagar; pero también si él demuestra que todo fue conforme a la ley, pues tendrá que reconocerse; aunque dirían por ahí “¿y tú nieve de qué la quieres?”, pues no es el único empresario que ha sufrido acusaciones por supuesta evasión fiscal, de hecho el reconocido columnista Raymundo Rivapalacios habla sobre el miedo de los empresarios por el terrorismo fiscal que se está aplicando con tal de meter miedo a todos para lograr mejorar la recaudación de impuestos y tener dinerito para el gobierno; es más, el propio Raymundo cuenta que hubo un empresario que decidió pagar de más con tal de no estar vinculado con procesos penales ¡Válgame Dios!

