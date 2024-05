Nueva era de horario

Ya con los horarios de Liguilla confirmados, la única sorpresa fueron los días de la serie entre Toluca y Chivas, que salió de lo pronosticado, y te cuento por qué. América fue el primero en elegir lo que ya sabíamos todos: miércoles y sábado para darle menos tiempo de recuperación al Papá-chuca. Tremendo agarrón.

Tocó turno a Cruz Azul y lo que te adelantaron mis compas de RÉCORD desde la semana pasada: eligió jueves y domingo. Y fue el turno de Toluca, que causó asombro en Doña Fede cuando pidió entonces recibir al Rebaño en sábado y no el domingo a mediodía, con el abrasador sol y la altura de la capital mundial del chorizo. Y es que esa ventaja, ya se está volviendo un mito.

Me contaron que mis amigos Diablos, como pasa en Pumas, cada torneo juegan menos partidos en su ‘histórico horario’ porque ya no es una ganancia deportiva para los locales (quizás sólo contra los regios o los que vienen del nivel del mar), y a jugadores y cuerpo técnico no les gusta pues también los disminuía al final.

Así que a esta directiva y a Paiva les gusta cómo se comporta el Toluca en el horario nocturno y con el aval de Doña Tele, que tendrá al Chiverío en buena ventana para la audiencia, se quedaron con el sabadaba para la Vuelta. Nuevos tiempos.

¿POR QUÉ LO RENOVARON TAN RÁPIDO?

Vaya noticia que destapó Víctor Velázquez anoche en Televisa: renovó ya a Martín Anselmi cuando ni siquiera ha terminado su primer torneo. Muchos preguntan por qué tan rápido y acá está tu Franco de confianza para explicarlo.

El argentino firmó por año y medio con La Máquina, pero la directiva decidió duplicarle el tiempo del contrato de una vez por una razón clave: están blindando y mejorando el proyecto deportivo cementero por tres años. El mismo tiempo extendieron a Nacho Rivero, por ejemplo, y lo mismo harán con las siguientes figuras que están ya a punto de cerrar su renovación. En las siguientes semanas te enterarás (yo te adelantaré nombres en la siguiente columna).

Es más, la idea es que los tres o cuatro refuerzos importantes que vienen tendrán contratos por los mismos tres años en los que quieren blindar este atractivo proyecto deportivo. Por eso, era vital que el entrenador, que cumplió ya el primer objetivo impuesto de calificar directo, tiene que estar en el timón por el mismo lapso. Al fin se pone las pilas esta directiva.

LO PINTARÁN DE AZUL

Por cierto, La Máquina va viento en popa para pintar de azul el estadio de la Ciudad de los Deportes para recibir el domingo a Pumas, no como sucede contra los grandes que entran muchos rivales a la casa cementero. Con la primera preventa, Cruz Azul ya vendió la mitad de la entrada, y lanzaron una promoción para asegurar que la cabecera sur no será ocupada por la parcialidad auriazul, con la compra del jersey dan un boleto para la Liguilla. Así que se espera una fiesta celeste en todo su esplendor.

ACLARAN EL CASTIGO FIFERO

Y ya de salida, contarte que Tijuana y Rayados ya arreglaron sus asuntos pendientes con FIFA por quejas de otros clubes en traspasos, el club regiomontano ya acreditó el pago a Patronato por derechos de formación de Germán Berterame y los Xolos saldaron adeudo con Audax Italiano por Montecinos. Aunque siguen apareciendo las sanciones para no fichar en la página del organismo internacional, ambos clubes confían que la próxima semana ya les levanten oficialmente el castigo.

