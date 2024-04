El castigo viene pesado

Prepárense para seguir debatiendo del pleito del año entre Rashados y Ti-gue-res, se pone más sabroso porque hoy anunciará Doña Fede la sentencia del caso Nahuel y la bronca de pantalón largo en el Clásico Regio.

Viene un castigo duro, con todo contra El Patón que se va a ir un buen rato a la congeladora más multa económica, y a Tigres también le van a cargar una sanción financiera pesada. Eso sí, aunque mis compas de la regioprensa especulan con pérdida de puntos, me aseguran que no llegará a tanto.

En la Asamblea de la Femenil, estuvo el Tato Noriega del Monterrey, además del verdadero jefe rayado Manuel Filizola, y de los felinos asistió Carlitos Valenzuela, y como siempre estuvieron en lados opuestos de la mesa de directivos, incluso en la foto oficial.

DOÑA TELE SE LA ESTÁ COBRANDO

Por cierto, en este pleito regio desde la tribuna mediática se va notando por cuál toman partido los periodistas y sus plataformas, por ejemplo, Multimedios está a muerte con Rayados, mientras que a Tigres resulta que va caminando solo, porque la televisora que era su casa ya se le volteó… ¿y por qué? Pues porque ya les anunciaron oficialmente que se van y terminaron del chongo.

Así es. Mis Ti-gue-res ya le dijeron “ahí te ves” a Televisa, cerraron las negociaciones de la renovación por fin. Por eso, estos últimos días seguramente has visto como le cargaron duro la mano a Nahuel y compañía, se le fueron a la yugular. Están despechados, pues.

¿Y a dónde van? Pues la opción con la que están ya muy avanzados, aunque aún no cierran las pláticas, es con Amazon. Es cuestión de tiempo para que hagan el anuncio oficial.

CIERRA LA CORTINA, COMO TE ADELANTÉ

Por no dejar, se cumplió lo que adelanté hace algunas columnas sobre el infortunado canal Afizzionados, creado para meter partidos, entre otros, de los Tigres, pero que con la llegada de Vix y la pérdida de partidos ya fue anunciado oficialmente que se acaba. Cierran la cortina este 29 de abril, dejan de transmitir y Televisa también anunció que los cargos recurrentes asociados se cancelarán a partir de mayo de 2024. Así que si tienen tele, pues ahí ya no la verán.

¿POR QUÉ SEPARARON AL PAISANO?

Ya de cierre, el caso de Jorge Sánchez y su separación en el Porto, que sí es por bajo rendimiento, pero trae gato encerrado. Después de que destaparon la nota en Portugal, me puse a investigar por dónde venía la cosa y está más que claro.

Hay que recordar que el lateral mexicano está a préstamo del Ajax, con una cláusula de compra obligatoria si cumplía minutos de juego, cuota a la que no llegó. Y no llegará, pues los Dragones están decepcionados de su nivel y por eso lo apartaron: para no dar oportunidad a que alcance los minutos y lo tengan que comprar al Ajax.

Así que estará de retache en Ámsterdam en cuanto acabe la Liga en Portugal. ¿Y luego? Pues me contó mi oreja pitufa que La Máquina volverá a preguntar por Jorge, ver si las negociaciones que se cayeron con el Ajax porque el Porto no aceptó ceder el préstamo, se pueden retomar. Veamos si esta es la buena para repatriarlo.

