¿Qué dijo Aldo Rocha al árbitro?

"Hijo de p..., cag... de mie...", fue lo que dijo Aldo Rocha al 'Gato' Marco Antonio Ortiz, de acuerdo a lo que el propio silbante reportó en la cédula. El análisis del video deja claro que el nazareno cree en primera instancia que no escuchó bien y por ello se quita el audífono para estar seguro y el capitán rojinegro le repitió la misma frase.

Los castigos por insultos, en este caso por tres partidos, son casi imposible de protestar, ya que es la palabra del árbitro contra la del castigado.

ABONADOS

Hace semanas Chivas vendió un paquete que incluía los juegos ante Mazatlán, Atlas y Tigres y fueron 10 mil, lo cual, aunado a los cerca de 30 mil abonados, hace un total de casi 40 mil lugares asegurados para el partido del sábado ante Tigres, pero el Guadalajara trabajó desde la semana pasada para mover el encuentro al Jalisco.

Debido a que la distribución de los estadios no es la misma y, aparte, los rojiblancos tienen vendidos muchos palcos que se rentan por año y que tienen hasta cajones de estacionamiento incluidos, lo cual, en el Jalisco es imposible porque todos los palcos tienen dueño.

GRAN VENTAJA

En Sudamérica no existe la categoría Sub 23 en el futbol, la mayoría de las Selecciones participantes en los Panamericanos son cuadro Sub 20 reforzados con tres o cuatro Sub 23, como es el caso de Chile, rival de México ayer, dirigido por Eduardo Berizzo y que tiene como base a la Sub 20.

En el caso de México compite con la Selección Sub 23, lo cual es una ventaja importante para los dirigidos por Ricardo Cadena; sin embargo, en el primer juego ante Chile el equipo mexicano fue superado en todos los sentidos por los andinos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FRANCISCO CHACÓN 'EXPLOTA' CONTRA ALDO ROCHA TRAS INSULTAR AL ÁRBITRO ÓSCAR MACÍAS