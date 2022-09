¿Quiénes del Tri compiten por los últimos lugares para Qatar?

HASTA EL FINAL

La lista definitiva de los equipos para jugar el Mundial 2022 será de 26, lo cual significa que en el caso de México, el técnico tendría que sacrificar a cinco de los convocados para los duelos ante Perú y Colombia. Son varias las posiciones donde hay tres jugadores por puesto, y algunas como lateral derecho, central por derecha y lateral izquierdo, donde solamente hay dos, lo cual es una señal de que donde hay tres podrían estar las dudas del timonel. Hay tres centrales por izquierda, Moreno, Johan y Angulo. Tres volantes centrales: Edson, Romo y Sánchez, tres por derecha, Herrera, Charli y Beltrán y tres por izquierda Guardado, Gutiérrez y Chávez, misma situación en los dos extremos donde, por un lado, están: Orbelín, Antuna y Lainez, y por el otro Lozano, Vega y Alvarado, y en el caso del centro delantero son cuatro: Jiménez, Funes Mori, Henry y Chaquito, y en este caso el entrenador ha dicho que llevará a tres.

NO LES ALCANZÓ

Rodolfo Pizarro, Cata Domínguez, Osvaldo Rodríguez y Jonathan Orozco acompañaron casi todo el proceso de Gerardo Martino y no les alcanzó para ingresar en la convocatoria más importante, lo cual indica que sus posibilidades de asistir a la justa mundialista son mínimas. De todos ellos, Pizarro fue el que tuvo más oportunidades, sin embargo, con la ida a la MLS el delantero no logró recuperar su nivel. En el caso del Cata estuvo casi en todas las convocatorias, aunque no jugó mucho, pero siempre fue opción como central o hasta como lateral. Osvaldo Rodríguez fue superado en la batalla por Gerardo Arteaga, quien creció al emigrar a Europa. En los primeros meses de trabajo de Martino, Jonathan Orozco llamaba la atención del entrenador para pelear por ser el segundo cancerbero, sin embargo, el guardameta no logró convencer y fue superado por Cota.

OTROS CASOS

Marcelo Flores nunca fue una opción pensando en el Mundial y el cuerpo técnico siempre lo visualizó de cara al próximo ciclo olímpico. Sebastián Córdova llegó a ser titular en algunos partidos del Octagonal y Martino lo tenía en mente, pero con el cambio de América a Tigres el mediocampista perdió nivel que no volvió a recuperar. El caso que más sorprende es el de Carlos Acevedo, porque cuando fue considerado era la quinta opción, por abajo de Ochoa, Talavera, Cota y Orozco, empero, con las últimas actuaciones en su club se pensó que le podría alcanzar para colarse en el tercer sitio y no fue así.

