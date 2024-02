Sorprendidos

Durante su gestión como técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, en dos ocasiones, le dijo personalmente al dueño, Valentín Diez, que cuando quisiera terminar el vínculo laboral no habría ningún problema, ya que el estratega se encontraba agradecido con el empresario por el apoyo que le habían brindado renovándole el contrato y reforzando el equipo a pesar de que había pagado una multa por terminar en los tres últimos lugares del porcentaje. Por ello no entienden el cambio de actitud y que ahora el entrenador busque que le paguen todo el contrato que terminaba hasta diciembre del 2024.

SIN DIÁLOGO

La directiva del Toluca no ha podido platicar con Ignacio Ambriz, ya que el tema lo lleva el director de Promofut, Eduardo Hernández, quien les ha informado que la decisión de Nacho es la de cobrar los 14 meses que le faltaban de contrato, porque considera que fue despedido.

El caso será decidido por la Comisión de Controversias, puesto que para ellos la salida fue de mutuo acuerdo. El tema son como 25 millones de pesos, tomando en cuenta los 14 meses que le faltaban al contrato.

NO ES OBLIGACIÓN

A partir de julio se pretende arrancar la Liga Expansión Sub 23 con la fusión de las dos categorías; sin embargo, la Liga MX les ha dejado en claro a sus clubes que no es obligación jugarla con Sub 23, ya que lo pueden hacer con futbolistas menores de esas.

Lo obligatorio es tener equipo en esa categoría, pero pueden ser menores sin ningún problema. En algunas instituciones manejan la posibilidad de encararla con Sub 20 y completar la convocatoria de cada semana con los elementos del primer equipo que no sean tomados en cuenta y que den la edad.

