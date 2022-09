Tri planea prelista de 30 jugadores por los lesionados

QUE VIAJEN TODOS

Las lesiones de futbolistas importantes han alterado los planes del cuerpo técnico de la Selección Mexicana y ahora se analiza la posibilidad de convocar a 30 jugadores a Girona y de ahí elegir a los 26 en la fecha límite establecida por FIFA que es el 14 de noviembre. En primera instancia se tenía planeado hacer la lista de 26 para trabajar en España, arrancando solamente con los que militan en la Liga MX, sin embargo, las lesiones de jugadores como Raúl Jiménez, Tecatito Corona, Jorge Sánchez y Rogelio Funes Mori han obligado a esperar hasta el límite a los lesionados para saber si están o no en condiciones de ir a Qatar.

CONTEMPLADOS

Por ahora el único jugador que no estuvo dentro de la convocatoria para enfrentar a Perú y Colombia y que tiene posibilidades de asistir al Mundial es Jesús 'Tecatito' Corona. En esta ocasión se convocaron a 31 futbolistas y al final la lista se tiene que reducir solamente a 26. La intención es tener a 30 en Girona y ahí mismo, antes de viajar a Qatar, hacer el corte. Se había pensado invitar al Mundial a los que queden fuera del grupo, sin embargo, FIFA no permite que dentro de las delegaciones haya elementos no registrados, por lo tanto, si se les invitara a los que causen baja sería como aficionados y no podrían estar con el equipo.

POSIBILIDAD

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana le ha planteado al Sevilla la posibilidad de que Jesús 'Tecatito' Corona realice parte de su rehabilitación en México con la supervisión directa del cuerpo médico del equipo nacional. Los españoles ven con buenos ojos la posibilidad de que el delantero viaje a suelo mexicano para seguir con el proceso. Tecatito fue operado el 18 de agosto de la rotura de ligamentos del tobillo izquierdo y fractura del peroné. El cuerpo técnico confía en que clínicamente el jugador pueda estar apto y que la decisión tenga que pasar por lo futbolístico.

