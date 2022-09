Raúl Jiménez: Tata Martino lo esperará hasta la fecha límite de FIFA para entregar la lista

La salud de Raúl Jiménez sigue siendo una incertidumbre de cara al futuro inmediato, lo que ha puesto en una situación compleja a Gerardo Martino, pues él quiere que el atacante vaya a la Copa del Mundo Qatar 2022 como eñ ‘9’ titular de la Selección Mexicana.

En días pasados, el ‘Lobo Mexicano’ aseguró que de no sentirse al 100 por ciento, preferiría no ir al Mundial, pero el Tata le respondió diciendo que no permitirá que tire la toalla. Es por eso por lo que lo esperará hasta la fecha limite por FIFA para dar la convocatoria final de 26 jugadores, así lo confirmó el colaborador de RÉCORD, David Medrano.

“Por su jerarquía a Raúl Jiménez lo van a esperar hasta el 14 de noviembre que es la fecha límite de FIFA para entregar la lista definitiva de 26 futbolistas”, explicó Medrano.

LO ESPERAN.

Por su jerarquía a Raúl Jiménez lo van esperar hasta el 14 de noviembre que es la fecha límite de FIFA para entregar la lista definitiva de 26 futbolistas. pic.twitter.com/hUNe6VNIzC — david medrano felix (@medranoazteca) September 26, 2022

De no recuperarse a tiempo, Matino lo tiene claro, pues sus delanteros para la Copa del Mundo serían Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Henry Martín. Pero si Raúl se recupera a tiempo, uno de ellos se bajará de la lista definitiva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO HERNÁNDEZ RESPONDIÓ A QUIENES LO PIDEN EN EL TRI: "NO DEPENDE DE MÍ"