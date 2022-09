Tata sobre Raúl Jiménez: "El objetivo es ayudar a que se pueda recuperar y que no tire la toalla"

Raúl Jiménez encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Nacional al decir que de no sentirse al 100 por ciento físicamente, no tiene caso que asista a la Copa del Mundo Qatar 2022, es por eso que el Gerardo Martino le mandó un mensaje a su delantero en donde demuestra que lo apoyará hasta el último momento.

"Soy optimista. La lesión preocupa, pero el objetivo es ayudar a que se pueda recuperar y que no tire la toalla, que piense que va a llegar. Que no le cambie la cabeza. Cuando fui a comer con él vi que está positivo. Hay que atender su lesión y no debe de dejar de estar positivo", sentenció el ‘Tata’ en conferencia de prensa tras la victoria de México ante Perú.

El ‘Lobo’ mexicano tiene una pubalgia que lo ha mantenido alejado de las canchas que incluso hicieron que su equipo, Wolverhampton contratara a Diego Costa, pues se trata de una lesión muy traicionera.

A pesar de que no puede tener actividad dentro de la cancha, Jiménez ha viajado con el Tri para mantenerse con el grupo e intentar recuperarse de su lesión pues ha trabajado con el fisioterapeuta del Tri, Erick Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR MORENO DESTACÓ VICTORIA ANTE PERÚ: "ES LO MÁS PARECIDO QUE VAMOS A ENCONTRAR EN UN MUNDIAL"