Tata Martino tras vencer a Perú: "Me siento feliz e ilusionado, con ganas de enfrentar el Mundial"

Gerardo Martino Se mostró contento de haber conseguido la victoria ante Perú, sin embargo es consciente de que aún hay cosas por mejorar. Además de que confesó que actualmente se encuentran trabajando en tener las variantes necesarias para su partido ante Colombia, ya después comenzar a trabajar pensando en el Mundial.

"Estamos felices de poder haber ganado. Entendimos que necesitábamos modificar y estamos tratando de generar dentro de la cancha una dinámica más positiva. Buscaremos seguir mejorando, pero ya dentro de una dinámica mucho más positiva. Hoy dimos una gran primera mitad", señaló Martino

"Tuvimos al frente a un rival fuerte que tranquilamente pudo ser un rival mundialista, Nos gustaría poder sostener durante todo el partido lo hecho en los primeros 30 minutos", comentó el Tata Martino sobre Perú.

"Nosotros siempre trabajamos en función de los próximos rivales, no trabajamos en función de la Copa del Mundo", 'Tata' Martino sobre la preparación de los partidos EN VIVO: TUDN #CelebremosLoQueSomos pic.twitter.com/6zmX1Eb41a — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 25, 2022

Esta prueba ayudó al estratega argentino a corroborar que tiene una buena solidez defensiva y que esto será clave para ando cuando no puedan desarrollar su juego: "Tener solidez cuando no se puede jugar como uno quiere, lo veo como algo favorable, porque el Mundial empieza en 50 días".

Respecto a la falta de gol que tuvo el Tricolor, Martino señaló que tuvieron oportunidades, pero no estuvieron finos: "Con Paraguay sí tuvimos la precisión y los tiempos en ese lugar de la cancha como para asistir bien y hoy no tuvimos de los tiempos y tampoco la precisión para asistir pero hemos encontrado pelotas muchas pelotas como para que esté hubiéramos tenido tres o cuatro situaciones de gol".

Finalmente, el estratega argentino señaló que actualmente están trabajando con base a su siguiente rival (Colombia) ya lo harán pensando en el Mundial: "Siempre trabajamos hasta ahora pensando en el próximo rival, pero no trabajamos en función de la Copa del Mundo, creemos que para empezar a trabajar en la Copa del Mundo falta tiempo, esto empieza el 25 de noviembre, ahí empieza esto, todo es tener las variantes adecuadas. Me siento feliz, me siento ilusionado, con muchas ganas de enfrentar el desafío del Mundial".

