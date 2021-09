¿Quién decidió designarlos?

Ojalá y algún día sepamos quién decidió designar a Isaac Rojas al Toluca vs América y a Fernando Hernández al Monterrey vs Tigres, después de que venía de un pésimo arbitraje en Honduras vs Estados Unidos.

No sé qué parámetros utilizan para designar, pero se nota que los programan porque son los amigos, los del grupo o los que pasan información a los comisionados de sus compañeros árbitros, fue muy irresponsable.

Isaac Rojas mostró 12 tarjetas, se dejó gritar, protestar y nunca tuvo control del partido. Por la falta de autoridad, personalidad y carácter trata de arbitrar a base de tarjetas, por eso le quitaron el gafete de FIFA. Viñas y Baeza tenían que ser expulsados en el primer tiempo y sólo los amonestó, a Sambueza le pegaron seis veces y terminó amonestado. Hay cosas irreales en el arbitraje y tener pitando a Isaac es una de ellas.

Y Fernando Hernández. ¿Que no vieron el Honduras vs Estados Unidos o el Guatemala vs Trinidad y Tobago en Copa Oro? En ambos partidos se cosieron a patadas.

Entiendo que lo están apoyando para ir al Mundial, pero lo están encaminando al fracaso. Hay que recordar que para arbitrar la Final de la temporada pasada lo guardaron en Semifinales para que entrara directo y no exponerlo.

En el Clásico se perdió después de que no mostró la segunda amonestación a Carlos Salcedo, se produjeron muchas protestas, lo encararon, le gritaron y desapareció. Si el VAR lo tiene que auxiliar en faltas en media cancha, mejor que no se presente, el VAR no es detector de faltas.

El choque con López es producto de la mala preparación técnica que tienen. No sabe girar, ni esquivar. Serios problemas en su técnica arbitral, por eso estorba y siempre está mal ubicado. Hay que ser realistas, aún no está preparado para este tipo de partidos.

Ya perdieron la dignidad. Diego Montaño pasa por un mal momento, pero no hay árbitros y hay que designarlo, no expulsó a Briseño en el minuto 46, y Guzmán le hizo un corte de manga y sólo lo amonestó, pero quieren que sean flexibles. Ahí está el resultado, árbitros sin carácter y escasos de personalidad.

Con Yair Miranda ya es pérdida de tiempo. Sería mejor ocupar estos partidos para ver más jóvenes. Estuvo en el Mazatlán vs Pumas; nada relevante sólo que no vio un claro penalti por su lejanía a la jugada, el tema principal. No sabe arbitrar.

A Cesar Ramos lo vi siete minutos, después de la acción de Parra, donde da una patada en el estómago de su adversario y sólo amonesta. No perdí más mi tiempo. Ya no aporta y está muy displicente. Ojalá y el Clásico América vs Chivas lo arbitre con mayor responsabilidad.

¿Por qué no designar a Marco A. Ortiz y Jorge A. Pérez? Como si tuvieran muchos árbitros. Defendieron a Santander en el penalti de Xolos vs Santos y también fue excluido de la jornada. Tres FIFA que no fueron designados; prefieren exponer los partidos con árbitros que pasan por mal momento.

EXPANSIÓN

Ojalá y hayan tenido tiempo de ver el Atlante vs Celaya. Es muy notorio el abandono en esta categoría. Se cosieron a patadas.

El joven Ismael López, sin personalidad. Hubo agresiones que dejó en amonestación, inventó un penalti a favor de Celaya, expulsó al preparador físico Darío Gutiérrez, cuando en la cancha había guerra civil. Estos son los árbitros del futuro, por eso tardan en dar buenos resultados, pero esto es el reflejo de lo que ven en Liga MX.

Ya me imagino lo que pasa en Segunda o Tercera División. La preparación y capacitación de los silbantes necesita un cambio urgente, gente más capaz que tenga el interés de mejorar el arbitraje.

Es preocupante lo que pasa y Arturo Brizio tiene que poner un remedio. Se está hundiendo el barco.

