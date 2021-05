Yair Miranda, con limitada actuación en el Santos vs Puebla

Yair Miranda es el árbitro más limitado en la Liga MX. El silbante tiene cero personalidad, no lo respetan, todos le gritan, no hay recursos arbitrales y sólo saca el partido.

De Buen tenía que ser expulsado en el minuto 32, pero Miranda no se atrevió a mostrarle la segunda amarilla. Al 34' hay un penalti que no sanciona, Ibargüen entró a gritarle y no hizo nada, mejor déjenlo de VAR ahí si es bueno porque de central es bastante malito.

