El éxito tiene varios padres

No cabe duda de que el éxito tiene muchos padres, ya que después de la actuación de 'Cesarín' Ramos en el Mundial de Qatar 2022 y donde fue uno de los dos árbitros que pitaron cuatro partidos llegando a una Semifinal, salieron a la palestra varios exárbitros presumiendo su apoyo y su asesoramiento tanto psicológica como técnicamente para que fuera en las mejores condiciones, por lo que ahora cacarearon que el éxito de 'Cesarín' es gran parte gracias a su aportación, hágame usted el canijo favor. Que oportunistas.

Siguiendo con Cesarín esperamos que esa SOLVENCIA Y SOBRIEDAD de las que hizo gala en el Mundial no laso haya dejado en Qatar para que también las ponga en práctica en el campeonato mexicano y deje a un lado la SOBERBIA Y EL MENOSPRECIO con la que conduce en Liga MX, lo que ha provocado que sus dos últimos presidentes no lo hayan tomado en consideración en los últimos cinco torneos para los partidos de la gran Final.

Abundando con respecto a la Copa del Mundo, donde el nivel que mostraron las 29 ternas de las 36 convocadas no fue lo que merecía el certamen, inclusive administrativamente la cofradía italiana que dirige el arbitraje dio varios tropiezos, como fue el designar silbantes en partidos donde participaban equipos y árbitros de la misma Confederación.

Pero todavía más desbarrancaron al designar al árbitro qatarí para el partido del Tercer Lugar, cuando sólo dirigió un partido en la Primera Fase, lo que a la distancia nos da la impresión de ser favorecido por un contubernio político y hasta con probabilidades de ser financiero (el que paga manda) sin olvidar el árbitro de la Final, el polaco Marciniak que estuvo muy por debajo de calidad en la Final y con únicamente dos partidos le alcanzó para dirigirla.

QUÉ LE ESPERA A LA LIGA MX

Como lo había mencionado en anteriores columnas, el arbitraje no puede ser conducido a base de ocurrencias y falta de un proyecto sólido, LA COMISIÓN DE ÁRBITROS empieza muy mal al convocar a los árbitros con 48 horas del inicio del torneo para realizar las pruebas físicas, no cabe duda que la preparación de Benito no fue la correcta para planificar cada torneo, existiendo mucha improvisación para la preparación de los árbitros , o pregunta: ¿Al presidente, en su época le hacían pruebas físicas a horas del inicio del torneo?

Siguiendo con la aparente planificación, Benito se encontró con el descontento de los árbitros por las designaciones muy favorecidas para los amigos, ahijados y agregados en la Copa por México, y más molestos están porque se enteraron de que el ahijado de Benito será debutado en Liga MX el próximo torneo, no cabe duda de que el nepotismo se pone en jaque con las decisiones que están tomando en la Comisión de Árbitros antes de empezar el torneo.

Siguiendo en ese tenor, qué le espera al arbitraje mexicano, ya que han sustituido a los instructores Morales y Alvarado por el compadre de Benito, 'Toñito' López, que ni siquiera alcanzó a ser asistente FIFA, en manos de quién está la capacitación de los árbitros, ni modo, no hay pa' más.

Por último, vaya berrinche que hizo el árbitro más castigado del arbitraje, el hidrocálido Óscar Macías al enterarse que le quitan el gafete de FIFA, por el mencionado bajo nivel que ha mostrado en su carrera.

Qué bueno que se armó de valor Benito, decisión que aplaudo, pero la pregunta es: ¿Si después de retirarle el gafete se doblegará y lo seguirá manteniendo en el arbitraje mexicano o dará un golpe de autoridad dándole las gracias?

