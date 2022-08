Óscar Macías, incompetente

Cada que se tiene que sancionar una acción importante del partido, Óscar Macías no existe y todo se lo resuelve el VAR. Por favor no sean necios y hay que darle las gracias, no tiene la menor idea de cómo arbitrar un partido de futbol.

La expulsión de Herrera, inexistente. Primera llamada al VAR, penalti claro de Cota sobre Quiñones, segunda vez al VAR porque no hay capacidad para tomar decisiones importantes. Con una comisión seria y responsable, estos árbitros no existirían.

