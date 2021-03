América no venderá a Córdova por menos de 12 mdd

CÓRDOVA ESTÁ PARA VOLAR

Este Tri Preolímpico me hace soñar. Cómo no. Veamos lo que trae contra el rival más rudo, Estados Unidos, pero las notas que han dejado jugadores como Sebas Córdova en Guadalajara son para pensar en que den el salto al Viejo Continente pronto.

Justo te platico del volante ofensivo del América, pues me aseguran desde el Nido que el Betis no le quita el ojo, pero eso sí, las Águilas no piensan desprenderse del hidrocálido por menos de 12 millones de los verdes, ni aunque sea tiempo de pandemia y crisis financiera van a ceder. Si no lo hicieron antes con los extranjeros que recién brincaron el charco, no lo harán con el futuro ‘10’ de la selección. Así que todo sigue en deseo de los que lo queremos ver brillando en Europa.

SIN SANCIÓN EN EL NIDO POR VACACIONES

Ya entrado en el Nido, vale la pena que acá aclare el ruido que se hizo por unas fotos de jugadores del Ame en Mazatlán después del juego del sábado: aseguraron que Mauro Lainez y Richard Sánchez rompieron el protocolo sanitario sin explicar la realidad del momento.

Lo primero que tienes que saber: en las imágenes de los futbolistas afuera del Kraken con cubrebocas revisando su smarthphone, no está Richard sino que es Alan Medina, aquél jugador que vino de Toluca, en donde ya te he relatado que se la vivía en la fiesta y sus vecinos ya no lo aguantaban.

Pues en esta ocasión, no es el caso: el club le dio al plantel tres días de descanso, es decir que reportan hasta hoy, por lo que algunos miembros de las Águilas, además de estos jugadores, decidieron quedarse en Maza como plaza turística para aprovechar el periodo corto de asueto que se ganaron. Eso sí, para todos se mantuvo la indicación: respetar las reglas sanitarias, es decir, no lugares con aglomeraciones, procurar la sana distancia, entre toda la lista que ya se la saben al derecho y al revés.

Como los jugadores de la imagen no rompieron el protocolo, en el Nido están como si nada, porque no hay delito qué perseguir. Aclarado está y mejor no la chiflen que es cantada.

EL TORO ROJO NO VA A AGUAS

¿Cuántos se pusieron a soñar con el renacimiento de Toros Neza con el rumor de que llegaba Red Bull con equipo a México? Levanto la mano. Peeeeeero, no será con el Necaxa como se especuló.

De inmediato busque a mi oreja eléctrica de Aguascalientes para saber si me emocionaba con el arribo de un grupo que ha invertido a lo grande y ha levantado clubes competitivos alrededor del mundo, pero la respuesta es clara: no con Necaxa. Así que, olvídenlo.

De hecho, me di tiempo de escuchar lo que viene para los Rayos, inversión comercial como hace un buen rato que no se veía, que será anunciada en un par de semanas, y al fin algo que ya se había olvidado en el club hidrocálido: reforzar a lo grande, no centrarse en la venta de los jugadores más destacados, que era el gran negocio de los Tinajero en los últimos años, sino consolidar y evitar la multa por los porcentajes, zona a la que Necaxa se va a acercar el siguiente año por sus pésimos resultados deportivos. Prometen cambiar. ¿Les creemos?

CÓMO ACABÓ EL INFIERNO DE CEPPELINI

El peruano Reynoso, mi nuevo técnico favorito, había rotado a todo el plantel, excepto al tercer portero y a otro jugador que le hacía honor a su apellido: Pablo Ceppelini, más borrado que pizarrón de primaria rural por pleito con Ordiales. Pues el uruguayo se marcha cedido a Peñarol. Al fin.

Ceppe y Jaimito se habían hecho de palabras rudas y duras, de las que prenden a cualquiera, justo cuando el equipo viajó a Estados Unidos en diciembre pasado para jugar la Conca. El charrúa le recriminó al directivo los malos tratos que tuvo con otros jugadores, que prefirieron quedarse callados, le cuestionó también la imposición de su cuate Armando González como interino, cosa que también enfureció a más de un elemento celeste.

Sólo Pablo lo encaró ante todos los demás y a pesar de ser aplaudido por varios de sus compañeros, le costó irse a la congeladora, Ordiales lo sentenció a que no volvería a participar con el primer equipo y se la cumplió.

Me cuenta mi oreja pitufa que Ceppe no salió por falta de ofertas, pues me asegura que la gente del jugador las llevó a La Noria antes del cierre de mercados, sino que fue el rencor del director deportivo el que hizo que las descartara para que no pudiera registrarse en ningún lado, algo que es bien sabido en los pasillos del club celeste.

Un semestre después y con la nueva ventana abierta en Sudamérica, Ceppelini será libre gracias a la intervención de un directivo con más coherencia, visión y sentido humano, mi Álvaro Dávila de oro, que intercedió para que el uru-gua-sho pueda volver a patear balón, pues con Ordiales seguiría más congelado que una paleta de La Michoacana.

NO PELAN AL LUJOSO REFUERZO ARBITRAL

Ya no quiero escribir de los árbitros de la Comisión de Brizio, pero cómo me dan material y material para esta columna. Ya te explicó mi compa Ramos Rizo en estas páginas que llega el chileno Enrique Osses a dar la instrucción a nuestros silbantes, y que se va a meter 150 mil pesos mensuales, además de que le entregaron viáticos, casa y otras monerías. Y se quedó corto, yo te platico un poco más.

De entrada, Osses llega con terrible reputación del futbol andino, donde fue criticado como el mandamás de la comisión de silbantes, y lo peor, a pesar de ser quien implementó el año anterior el VAR en la Liga chilena, ¡hace unos meses fue despedido! Ya no lo querían más dirigiendo al arbitraje de su país. Pero cómo no, como nos encantan los espejitos de los extranjeros, ahí viene con alfombra roja.

Lo peor: llegó hace unas semanas y no le hacen caso. Me cuentan que ya intentó meter mano al tema de las designaciones del VAR en Liga MX, pero le cerraron la puerta en las narices. Y me pregunto, si es el experto, ¿por qué no permiten que ayude? ¿O será que temen que destape la cloaca de cómo opera la mafia de Brizio, Morales y compañía? Nooo, qué va, qué mal pensado, Franco. Qué mal pensado.

OTRO INTENTO FUERA DEL HUACAL

Para cerrar, ya te platiqué que hay intentos de creación de nuevas Ligas ‘fuera de FIFA’ que están cocinando algunos personajes en México, que no han aprendido de la trágica experiencia de la infame Liga de Balompié.

Pues en una de estas, se quemaron las pestañas para el nombre: en lugar de ‘Siente tu Liga’, el slogan del único máximo circuito avalado por el futbol profesional, sólo le van a dejar ‘Tu Liga’, para despistar al enemigo.

Y ya intentaron pescar a algunos empresarios incautos, incluidos algunos que hoy están metidos en Liga MX, así de atrevidos, están tocando puertas de quien ya tiene un lugar de privilegio para que se vaya con ellos. Valentones o inocentes, tú decide. Pues para este torneo están buscando aún a presidente y me contaron que están en pláticas con el exárbitro Roberto García Orozco para sentarse en la silla. ¿Te imaginas? Ya desde ahí te das cuenta qué clase de liga.

