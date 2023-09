Cuidado con el monstruo

Hoy vengo cargado de info de Doña Tele, pero empiezo de volada con lo que sucede en el Tri, para advertir algo que puede ser una bola de nieve que se convierta en avalancha como pasó ya con la Selección: el apapachamiento de los futbolistas.

Entre las nuevas dinámicas, reglas e ideas de la nueva dirigencia de Doña Fede, está la de darle otra vez cariños a los jugadores nacionales, consentirlos, entregarles de nuevo el control. Ya se empezó con volver a llevarles familia y amigos en la concentración, como no se hizo en los últimos dos ciclos, en los que los técnicos pusieron mano dura, especialmente en el último con el Tata.

Claro que no está mal tener contentos a los futbolistas, el problema es que así se empezó antes, se alimentó a un monstruo que se volvió voraz y después se salió de control, tomó las riendas. La época donde las divas decían qué hacer así fue como se comenzó. Ojalá que la actual directiva sepa cuándo meter un alto y que no lo detecten demasiado tarde.

SE QUEDAN COMO ESTÁN

Se cierra mañana la ventana de fichajes en nuestra Liga Meme X y se cumple lo que habíamos adelantado de La Máquina, aunque otro me sorprende como el Ame. En Cruz Azul cacarearon tanto a todos los fichajes que querían con la prensa amiga que no cerraron ninguna de las bombas que les mandaron vender ante la afición. La ineptitud de esta directiva encabezada por Velázquez parece no tener fin. Es preocupante porque, al final, el proyecto de Tuca fracasó por su mal armado y con el Inge Moreno en el timón aún faltan herramientas.

Me llama la atención lo de América. Primero, te aviso: se quedan como están, no llega el central que tanto urge este torneo. Desde la semana pasada te avisé que había muchos defensas en cartera, pero me contaron que sólo si valía la pena, si estaban las condiciones, lo cerraban. Al final no salió el bueno, así que ya dejaron el tema por la paz para esta ventana de fichajes. Me sorprende porque el proyecto deportivo de las Águilas acostumbra a no dejar huecos, y esta vez hay uno muy claro en la zona baja. Veamos cómo salen de esta.

AHORA SÍ, DOBLE CLÁSICO

Es semana de Clásico y ni los moleros de la Selección lo opacan. El torneo anterior te conté que la Liga Meme X no dejó a Chivas y América armar el duelo en la varonil y en la femenil en la misma fecha; sin embargo, como te avisé, lo iban a buscar este certamen y lo consiguieron: el sábado salen los muchachos al Azteca y el domingo las muchachas en la misma cancha. Promete ser un pachangón.

Esta vez no inicia desde el lunes los contenidos del gran Clásico que paraliza al país precisamente por el compromiso del Tri, pero a partir del miércoles ya vienen las entrevistas a históricos, el 'media day' con futbolistas de ambos bandos en la misma zona, los técnicos y los partidos del fin de semana. Esta dinámica le aumenta reflector al juego más importante de la temporada y se agradece, ojalá que los equipos respondan en el campo.

LOS FICHAJES DE DOÑA TELE

Ahora, lo que ha causado tanto ruido de fichaje en Doña Tele: ¿André Marín deja a Fox Sports y se va a Televisa? Y te pongo de una vez la segunda parte del trascendido que ha sacudido polvo: también está la posibilidad de que David Faitelson se vaya de ESPN y fiche con los de Chapultepec. Te voy a dar los detalles de lo que he investigado desde diferentes ángulos.

ARMA DE NEGOCIACIÓN

Primero, el contexto. De entrada entender cómo está su situación de Marín en Fax Sparts. Ya hace algunas columnas te conté que con la salida del Ruso Brailovsky, del conductor principal de La Última Palabra, es el segundo mejor pagado del canal, sólo detrás de Raúl Orvañanos, el decano gran cronista de esta señal deportiva de paga. Sin embargo, con la compra del canal a Disney por parte de Grupo Lauman, le tocó como a todo el talento, reducción de salario, situación que no le encantó, pero con el apoyo que le dieron durante su etapa de la enfermedad, se mantuvo al pie del cañón sin chistar.

Te cuento también que la participación de André en Tercer Grado de Televisa, junto a Alberto Lati por parte de Fox Sports, es gratuito porque como casi todos los demás, tiene contrato de exclusividad en otro canal y eso les impide cobrar. Sin embargo, me contaron que para el canal de señal restringida les sirvió mandarlos al programa para negociar un mejor pago con la televisora de Chapultepec en su reciente renovación para seguir en iZZi, pues al inicio le ofrecían casi la mitad del contrato por la audiencia a la baja en los últimos años. Desde el canal amagaron con sacar a sus dos conductores si no mejoraban la oferta y funcionó, pues para Televisa ha sido positivo el formato deportivo de su programa de debate.

André fijó una postura en redes, pero deja muchos cabos sueltos, pues sólo le limitó a recordar que hoy sigue chambeando en Fox Sports y agradecido con Manuel Arroyo, la cabeza de Lauman, pero jamás anticipó que no saldría en un futuro a mediano plazo. Y hay que entender un punto clave que puede dar luz a todo esto: el contrato de Marín se acaba en poco más de un mes, por lo que puede ser un arma de negociación para renovar, o realmente quedar como agente libre para brincar a la televisora que por tantos años criticó desde su lugar en Azteca.

NO ES LA PRIMERA OFERTA

Del lado de Faitelson, es bien sabido que David es el gran talento de ESPN, es el que mejor salario tiene y es piedra angular del proyecto del Líder Mundial. Sería muy complejo sacarlo del canal. Además, está el contexto de que ya lo habían buscado antes, cuando La Bomba, el mismo que hoy está al frente de Doña Fede, dirigía a Televisa Deportes, Univision Deportes y TDN.

Rodríguez le propuso ser lo que era en Azteca, el jefe editorial de todo el brazo deportivo de la televisora, además de talento al aire, por supuesto. La nueva propuesta es algo mucho más secreto que la de Marín, por lo que no se ha destapado. Para mí, si Faitelson ya los rechazó una vez, lo hará de nuevo. A menos que de verdad le bajen la luna y las estrellas.

¿Y EN CHAPULTEPEC?

Todo esto está relacionado con lo que necesita TUDN, pues el rating de Línea de 4, el que es su show de polémica pambolera, está por la calle de la amargura, peor que lo que generan LUP en Fax y Picante en ESPN. Ni cosquillas les hacen a pesar de tener acceso a información exclusiva de los clubes premium de la Liga Meme X, así como contenido dedicado, por ser los dueños de sus derechos de transmisión, es parte del pago que les da Doña Tele. Pero para este programa no funciona, no levanta.

Por eso, esta necesidad de llevar a verdaderos líderes de opinión, vino desde arriba, de lo alto, alto. De la oficina de Bernardo Gómez, me aseguran, pues fue desde ahí donde se contactó en un principio para Tercer Grado. Ahora los quieren en casa de tiempo completo. La urgencia se acrecienta especialmente porque viene el ciclo de un Mundial en casa, es el Mundial de Televisa y no tienen a nadie que marque una real diferencia en el público en el debate futbolero.

Adentro, el radio pasillo con el talento está a tope, la mayoría asegura que ya están amarrados tanto Marín como Faitelson. Están nerviosos. Sin embargo, esto tengo que ser muy claro, mis fuentes de alto cachete en la televisora me aseguran que no se sabe nada, que no es un tema abierto y que no lo ven viable por el alto salario. Y es que también la gente de TUDN anda sensible porque a todos les han pedido aguantar con los aumentos desde hace un buen rato.

Así está el panorama del posible fichaje de Marín y Faitelson con Televisa, la mayoría dice que ya está, pero si tengo que apostar, yo le pongo la fichita a que no se hace, que los dos líderes de opinión no serán seducidos por el lado oscuro y su dinero. Veamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ LLEGÓ A 100 PARTIDOS CON LA SELECCIÓN MEXICANA, ¿CUÁLES SON SUS NÚMEROS?