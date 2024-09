Llegó mano dura al futbol mexicano

Les cuento que ahora sí se les acabó el 20 a los rijosos. Resulta que llegó un hombre a la Federación Mexicana de Futbol que hará que realmente se cumpla la ley en los estadios, y no como el comisario Canchola. Se trata de Luis Mariano Díaz, una persona que tiene amplia experiencia en el manejo de operaciones, ya que trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública y fue el responsable de coordinar reuniones con grupos de animación de los equipos para partidos de alto riesgo.

Ahora, al puro estilo de las Grandes Ligas, donde tienen a un encargado del control que es exagente del servicio secreto, el futbol mexicano decidió ponerse las pilas con un nuevo enfoque. Luis ya ha estado presente en varios juegos, como el reciente Cruz Azul vs. América, donde hizo una infinidad de observaciones, como que los elementos encargados de la vigilancia estaban distraídos viendo el juego o tomándose selfies. Ahora sí habrá mano dura o, por lo menos, eso pretende el nuevo encargado.

PIDEN A LA LIGA MX NO RASCARLE MÁS

Y ya en temas de seguridad les platico, aunque me pidieron que no lo hiciera, pero ustedes saben que mi pecho no es bodega, que después del escándalo que sucedió en Tijuana con una riña donde resultó una persona muerta, vino una llamada desde la Fiscalía General de la República a la Liga MX pidiéndoles amablemente que no intervinieran con la investigación y que dejaran a las autoridades hacer su trabajo; claro que se me hizo rara la petición y por eso me puse a buscar por qué pedían eso y me enteré de que lo sucedido fue un problema de bandas, algo así como un ajuste de cuentas.

CHIVAS VA CON LO OFICIAL, PERO AMAZON NO DESCARTA CAMBIOS

Y por fin se abrió el cielo y la transmisión de Chivas por Amazon se llevó a cabo, en esta nueva etapa para el Rebaño estará muy cobijado, pues las transmisiones las hace gran parte del talento de Chivas TV y del equipo de comunicación del Guadalajara, por lo que los comentarios están muy alineados a las porras para los tapatíos; y bueno, es obvio, nadie se atreve a escupir en el plato donde come, peroooo Amazon tiene claro que todo dependerá de los números, por eso desde ya comenzaron a ver si hay en el mercado elementos de renombre que puedan ayudarle, si el momento lo requiere, a hacer más atractivas las transmisiones, pues entienden muy bien que lo deportivo va con el negocio del espectáculo, de pasarla bien.

UNA LISTA MUY MANOSEADA

La semana pasada por fin Javier Aguirre dio a conocer su primera lista de seleccionados con la que enfrentará en esta fecha FIFA a Nueva Zelanda y Canadá, una lista que no fue una sorpresa absolutamente para nadie, pues todos los conocíamos desde hace mucho tiempo; fue “resguardada” por el cuerpo técnico de la Selección hasta el último día pues no querían que se hiciera pública, ja ja ja, con la finalidad de darse cuenta por dónde se filtraban las cosas.

Después de este experimento, ya notaron que los comunicativos son los jugadores, quienes, en cuanto reciben el llamado o no, nos corren con la noticia. Situación que Javier tratará en esta concentración, pues no desea que se siga filtrando la información, ni de entrenamientos, estrategias y convocatorias.

PARA ESO ME GUSTABAN...

Se acuerdan de que Jesús Dueñas, exjugador de Juárez, había reclamado que la institución de la frontera supuestamente falsificó el contrato de trabajo que tenían, pues el jugador fue a ratificar la denuncia a la Fiscalía General de Justicia para cumplir el trámite del proceso y seguir luchando por sus derechos, cosa que aplaudo, pues si se cometió una injusticia con él tendrá que responder Juárez; pero bueno, ese no es precisamente el chisme, sino que cuando el jugador lo hizo público en sus redes social de Instagram, de inmediato cayeron los LIKES de personajes como Andrés Guardado, Héctor Herrera, Javier Aquino, Raúl López y Hugo González, entre otros, situación que causó desagrado por supuesto en Juárez, pues según su opinión “ellos qué se meten” y también en las altas esferas de la Federación Mexicana, pues no les parece políticamente correcto, aunque después se aventaron “bueno, de todos modos ni se apoyan”, y en eso tiene mucha razón, pues un LIKE no mueve montañas. Ahí se las dejo Comisión del Jugador y gremio futbolístico.

MEA CULPA DE 'LA BOMBA'

La semana pasada desfilaron en la Federación Mexicana de Futbol quienes integran el Comité Editorial para escuchar a Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado, hablar del fondo de inversión y sus iniciativas. En una charla NO OFICIAL y de “cuates”, los presentes escucharon las propuestas y cuestionaron las mismas; después, lo que me cuentan mis orejotas federativas, es que algunos comunicadores pidieron respuestas sobre lo que sucedió con la salida de Jaime Lozano, con quien habían asegurado estaría hasta el Mundial del 2026 porque casi casi se había hecho un pacto de sangre.

'La Bomba' fue quien aceptó el error que se había cometido y asumió toda la responsabilidad, deslindando a Duilio Davino e Ivar Sisniega, digamos que sólo le faltó agarrarse a latigazos... después de la junta por supuesto que fue tema entre los directivos los cuestionamientos, pero Juan Carlos hasta palmaditas en la espalda se dio porque según él había contenido el tema Lozano... lo malo es que nada fue oficial, así que su “mea culpa” no significó nadaaaaaaa y oficialmente los responsables siguen siendo Davino y Sisniega.

