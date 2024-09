Mis queridos francolivers ahora sí se prendió el cerro, me enteré de cositas que no puedo guardarlas aunque quiera, así que ahí les va el chismecito, digo la información…

NI LOS MILLONETAS DEL NORTE PUDIERON

Todos sabemos que en el Norte del país el dinero cae de los árboles, que los equipos regios se han encargado de sacar la cartera cuando es necesario porque si algo hay allá es abundancia. Perooooooo me contaron que Rayados, sí esos que están acostumbrados a soltar el billete, a la mera hora decidieron guardar la cartera porque se les hizo caro, ja ja ja ja.

Resulta que Monterrey, en la búsqueda de su técnico, hizo contacto con Mauricio Pochettino, el argentino que tiene cartel europeo de renombre, pues estaban seguros que con él el título estaba asegurado, y la verdad según como lo veo, sí hubieran estado muy cerca.

Emocionados, lo buscaron porque estaban seguros que el proyecto le sería atractivo, peroooo cuando los agentes de Pochettino les dijeron a los de la Pandilla que el técnico argentino cobraba 8 millones de dólares, casi casi se cayeron de la silla. Y es que en México ningún estratega ha alcanzado esa cifra y pues a los millonarios de los regios, se les hizo caro. Yo me pregunto, ¿no qué muy pudientes? Si hasta Sergio Ramos quisieron traerse, ja ja ja.

EL NEGRITO EN EL ARROZ

Aguiluchos y no aguiluchos, sé que lo que voy a platicarles no va a gustarle a muchos, pero como mi pecho no es bodega ya se las voy a soltar y aclaro que es información que si tuve bajo resguardo algún tiempo, pero como este fin de semana Kevin Álvarez regresó a la actividad consideré que es el momento ideal para contarles una interna que tiene que ver con él.

Pues resulta que el lateral azulcrema, que ha dado más de qué hablar por temas extracancha que por su rendimiento, no cae bien en el Nido, no tiene amigos y que salvo Igor y Brian el resto de la plantilla se limita a saludarlo con cordialidad, pero no soportan su forma de ser tan arrogante y al mismo tiempo infantil; inclusive supe que a veces organizan reuniones y salidas en las que piden no invitarlo.

¡Ay, mi Kevin! Ya mejor enfócate y trata de recuperar tu nivel porque en América ya te comieron el mandado en tu posición y en la Selección ya ni te cuento, donde por cierto tampoco es bien vista tu presencia por temas que nada tienen que ver con la pelota.

UNA BRONCA EN EL REBAÑO FUE MOTIVO DE SEPARACIÓN

Ahora que todo se puso color hormiga en Chivas tras la goleada ante América y con los problemas a la interna del equipo femenil Rojiblanco, nos llegó la información de qué provocó que fueran separadas las futbolistas Carolina Jaramillo y Yamile Franco, y es que una pelea entre ambas durante un entrenamiento fue el principal motivo por el que ambas fueron sancionadas y no estuvieron en el juego ante América.

Ahora entienden cuando les decíamos que las cosas no estaban del todo bien a la interna del equipo femenil de Chivas, por lo que les repetimos, está muy tensa la situación y no descarten que comiencen múltiples movimientos al final del torneo, en la búsqueda de que todo mejore.

