Santiago Baños no saldrá de América por ahora

NO SE VA DEL NIDO

Cómo insisten con lo de una posible salida de Baños. No va a pasar por ahora. Si la idea del patrón del América fuera cortar a Santiago no le habrían dado el poder de ratificar al Tano como entrenador ni de planear la siguiente temporada. Así de fácil.

Hay una parte del ‘americanismo’ que no lo ha entendido, y es un tema clave para que Santiago siga como presidente: maneja con claridad las finanzas y no entra en temas de comisiones con los representantes. Eso lo saben sus jefes, ha sido reconocido Juacho Balcárcel, y por lo tanto, por mi amigo íntimo Emilio Azcárraga. Así que ya déjense ahí pensando que se va pronto.

Y si leíste bien el primer párrafo, ya te adelanté el arreglo al que ya se selló en Coapa y que será ratificado hoy, a más tardar mañana, ya de manera oficial por el club.

COMO MAFIOSO Y CON CHAMBA

Ha sido dispar el tratamiento de los técnicos entre los cuatro grandes: Pumas hizo oficial la renovación de Lillini tras larga negociación; te adelanté que ya está planchada la extensión del Tano Ortiz en América; Chivas sigue buscando mientras Cadena tiene prendida la veladora, han sido directos y honestos con Ricardo, que puso todas las facilidades para que lo contemplen, aunque Peláez explora opciones.

En el caso de Cruz Azul ya está amarrado Diego Aguirre, que llega como incógnita, pero las formas con las que corrieron a Reynoso fueron las peores: en medio de la bronca violenta que viven los cooperativistas por el poder de la cementera, Juan se reunió en el búnker que son las oficinas celestes de Gran Sur, escoltado por guardias con armas de alto calibre para entrar y salir. Básicamente, le dijeron que se iba por las buenas o salía por las malas, y aunque el extimonel azul no quería ceder en su rescisión, el ambiente gangsteril con el que lo ‘invitaron’ a bajarse de La Máquina hizo que ni lo dudara.

Pero eso sí, siempre hay lugar para un buen técnico y me contaron que al peruano le llovieron ofertas de inmediato, tanto que ya casi cierra la de mejor proyecto: Tijuana, así que apuesta a que lo veremos en la frontera. ¡Éxito!

NO ES INTERCAMBIO DE ‘JOYAS’

Del ‘futbol de estafa’, lo más sonado de esta semana ha sido el interés de Chivas por Alan Mozo, que fue ligado de inmediato al de Pumas por el Chino Huerta, pero te aclaro que no es un intercambio como se manejó por ahí, sino que son negociaciones separadas, es decir, uno puede llegar al otro club sin que se cierre la otra negociación.

Claro que si se dan las dos, por ahí se paga con el valor del jugador y sólo queda una diferencia como saldo. Pero, repito, no depende uno del otro para que se cierre.

Ahora, me contaron que está complicado lo de Mozo al Rebaño, pues Pelaéz busca bajarle al ‘alto’ precio del lateral, pues hay que recordar que tiene contrato recién renovado y con buena cláusula de salida, pero el Inge Silva ya advirtió que no cederán un peso, así que ahora luce más probable que no se realice la operación.

DESLUMBRAN ESPEJITOS FINANCIEROS

Vaya vuelo que se dieron varios colegas que se sienten financieros de Wall Street con la nota de un grupo que pretende invertir en Liga MX. Hay que barajearla despacito para entenderlo bien clarito.

Ya aterrizó en las oficinas de Toluca la propuesta que adelantó el portal gringo Sportico, del fondo neoyorkino Apollo Global Management, que quiere 20 por ciento de las ganancias de derechos de transmisión y comerciales de la Liga MX fuera de nuestro país por los próximos 50 años a cambio de 1.25 billones de dólares, en cifras y conceptos redondos y fáciles de explicar. La gente de la Liga Meme X está analizando.

Para dimensionar, te pongo el contexto: hoy, Univision paga unos ocho millones de dolarucos por derechos de transmisión en EU al año en promedio por club mexicano; es decir, si eso lo multiplicamos por 18 equipos y luego por 50 años nos da la cifra mágica de 7.2 billones, un monto mucho mayor que la que destapó del artículo. Eso sí, sólo hablan de tener un porcentaje de las ‘ganancias’ (concepto que aún falta desenredar para saber a qué se refieren). De cualquier forma, me late que sólo están tanteando el terreno para ver si se pueden aprovechar de nuestra Liga MX que tan buena penetración tiene en el vecino del norte. Pero veamos.

