América: Fernando Ortiz, cerca de quedarse como DT azulcrema para el próximo torneo

El director técnico argentino, Fernando Ortíz, se acerca para quedarse como timonel definitivo del América, y aunque aún no ha firmado una extensión de contrato, podría oficializarse esta misma semana.

A pesar de ser eliminado en las Semifinales por el Pachuca, desde hace varias semanas la directiva de la entidad azulcrema ya tenía en mente la posibilidad de mantener al entrenador pampero, gracias a su buena relación con los jugadores y que obtuvo buenos resultados en el cierre de la Fase Regular del Torneo Clausura 2022.

Tras la dolorosa eliminación ante los Tuzos, Ortíz dejó la moneda en el aire respecto a su futuro, aclarando que hasta el momento él continúa al frente del equipo, donde aseguró estar feliz.

"Hoy lo soy, mañana no depende de mí. En el momento que tuve que hacerme cargo me hice y he trabajado las 24 horas, por lo cual lo haría de nuevo para la institución. No sé realmente qué puede llegar a suceder el día de mañana, pero hoy soy el entrenador del América", declaró en conferencia de prensa.

"Lo dije desde el primer momento que asumí que ya era feliz dirigiendo al mejor equipo de México que es el América, sigo con esa misma sensación de que estoy en un lugar privilegiado, por lo cual lo disfrutaba día a día, todo lo que se ha logrado desde el momento en que yo me hice cargo hasta el día de hoy", agregó.

Fernando Ortiz resultó ser una grata sorpresa para el americanismo. Llegó como el ‘bomberazo’ de la directiva cuando tomaron la decisión de cortar el ciclo de Santiago Solari, quien dejó al equipo como último sitio de la tabla, y a su llegada logró cambiarle la cara a la plantilla hasta sacarlo del sótano y llevarlo a jugar la Liguilla, a la cual calificó, además, de manera directa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TANO ORTIZ SOBRE LA ELIMINACIÓN DE AMÉRICA: ‘NO NOS SUPERARON, PERO SÍ FUERON EFECTIVOS’