"Se sienten intocables"

Dicen que siempre hay luz al final del túnel, y América lo confirmó. Después de sufrir tanto por su estadía en el estadio Ciudad de los Deportes y el veto al inmueble tuvo que mudarse a Puebla donde el lleno fue espectacular y la fiesta en las gradas se dejó sentir en su esplendor, perooooo acá les voy a contar detallitos de los responsables de meter a los de Coapa, Cruz Azul y Atlante en esos aprietos.

Resulta que la Alcaldía ya había notificado a la familia Cosío que los inmuebles podrían ser clausurados si no se cumplían con los protocolos establecidos, y no lo dijeron una, sino dos veces, según me cuenta mi oreja en América que se dedicó a escarbar; pero "la familia Cosío se siente intocable", según me cuenta mi fuente, y por eso no hicieron caso alguno a las peticiones de la Alcaldía, el resto de la historia, pues ya nos la sabemos.

MAGALLÁN SE PONE SUS MOÑOS

¿Qué creen, Francolivers? Mis orejas en Cantera me contaron que el capi ‘Licha’ se está poniendo sus moños para renovar con los auriazules, así como lo leen. Resulta que las negociaciones para una extensión de contrato están en marcha, pues mis felinos quieren evitar que Lisandro llegue a enero con solo seis meses de contrato y otro equipo les termine ganando el mandado como lo hemos visto con algunos abusados.

Peeeeero, el argentino no quiere regalar ni un centavo, pues quiere que le paguen lo que vale, y aunque su idea es quedarse con Pumas, pues sus servicios no son gratis ni baratos. Aún falta para que termine esta novela, sin olvidarnos que puede haber otra con 'Chino', pues al igual que Magallán, también finaliza contrato el próximo verano.

NI EL PISO MERECE A ÁNGEL REYNA

Ahora sí que me quedé en shock cuando me platicaron esta historia de terror. Como ya sabemos, Ángel Reyna era el DT de Peluche Caligari, el equipo de los hermanos Montiel, sí, sí, de Werevertumorro y Escorpión Dorado, en la Kings League.

Al inicio todo era miel sobre hojuelas, pero después vieron, al que dicen, es el verdadero Reyna. Mis fuentes me aseguran que Angelito era un tipo que exigía mucho y pues exigir no está mal, pero dicen que lo hacía de mala forma, con malos tratos y cero manejo de grupo; de hecho, uno de los que se quejó de la situación fue el propio Shaggy Martínez, y es que Ángel les hizo desplantes hasta en las comidas que eran para unir al grupo, al final, el propio Reyna les dijo a los hermanos Montiel que estaba desilusionado del grupo y los dejó. Ahora el exáguila forma parte de Raniza FC, ¿será que se portará de la misma manera?

