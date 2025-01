Abucheos al himno nacional... injustificable pero entendible

Me explico de inmediato, no es correcto abuchear y silbar el himno nacional de ningún país, pero se hace. Ahhhhh entonces, por qué se hace, se hizo y se seguirá haciendo. ¿está bien?... NOOOOOOO para nada, sólo digo que no se podrá cambiar la costumbre de los aficionados de un país y mucho menos de un país futbolero como Argentina.

Esta costumbre, que se practica allá históricamente en el PAMBOL y otros deportes, intenta minimizar al rival en turno (club o selección) a través de cánticos agresivos, abucheos, insultos y silbidos que bajan de las gradas a la cancha. Digamos que es casi casi una condición para ser aficionado (hincha) de hueso colorado dentro y fuera de un estadio. Digamos que van JUNTO CON PEGADO. Por eso, manifiesto con seguridad y “conocimiento de causa” que la actitud de los aficionados del RIVER PLATE ante el HIMNO NACIONAL MEXICANO del pasado martes en el Monumental (hoy llamado Más Monumental) de BUENOS AIRES no fue una manifestación directa y personalizada hacia este país sino, algo típicamente futbolero de toda la vida. No lo justifico, solo lo explico ¿ok?

Ahora bien, debo reconocer que de a poco se ha ido tejiendo una ligera rivalidad deportiva que inició tras aquella Final de COPA AMÉRICA del año 1993 en Ecuador, en donde Argentina le ganó a México 2 a 1. A pesar de que ya se habían enfrentado antes, considero que ese fue el partido clave. Luego vinieron los recordados enfrentamientos en COPA DEL MUNDO y el reciente incidente en Las Vegas entre los aficionados del América y Lionel Messi (aunque esto no creo que haya sido tan relevante para los argentinos), que han colaborado quizá a acrecentar la “DISQUE” rivalidad futbolística entre México y aquel país. Además, aseguro y afirmo que la costumbre de los aficionados a la ALBICELESTE ha sido, es y será siempre, la de MIRAR A LAS DEMÁS SELECCIONES por debajo del hombro, incluidas Brasil, Alemania e Italia que son “mayores potencias mundiales” que la propia selección Argentina. ¡Imagínense nomás!

Bueno, así es la cosa queridos amigos y amigas de la Iglesia Hugomarceliana, el asunto del Himno Nacional no es un tema personal, según mi humilde opinión que de HUMILDE no tiene nada, es una cuestión de costumbre (o mala costumbre), educación (o mala educación, aunque muchos se molesten) y de pasión masificada (muchas veces mal entendida y mal aplicada), QUE NO CAMBIARÁ JAMÁS. Hago una pausa y pregunto: ¿no será que México ha hecho algo bien dentro del terreno de juego alguna vez poniéndosela difícil a Argentina, como para que éstos reaccionen cada vez que pueden?

Aquí aplica a nivel selección como a nivel de clubes (Copa Libertadores, por ejemplo). Ahí se las dejo de tarea... Volviendo al tema, también debemos recordar que en muchas ocasiones, en estadios mexicanos, se ha abucheado el himno nacional de varias selecciones concacafquianas, aunque en menor medida tal vez. Por eso insisto, a veces el futbol echa a perder las buenas costumbres y la buena educación. Lo único que espero, tras esta desafortunada vivencia en Bs. As., es que los jugadores convocados hayan capitalizado los abucheos, cánticos, insultos y silbidos para seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo personal. Hasta en las cosas negativas, hay cosas positivas. En fin, me queda claro que entre México y Argentina, FUERA DEL FUTBOL, existe mucho cariño y mucha admiración y de ello “doy fe y legalidad”, como diría el interventor de la Secretaría de Gobernación… ¡Hasta la próxima!

