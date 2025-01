¡Más aplausos y menos abucheos para este 2025!

¡Ojalá hayan terminado bien el año 2024 y sobre todo estén empezado el 2025 de manera excelente, queridos amigos y amigas de la Iglesia Hugomarceliana!

Como reza una famosa canción: 'YA LO PASADO PASAAAAAAADO, NO ME INTERESA…' aunque para efectos de lo que intentaré expresar aquí el pasado sí debería de interesar, sobre todo para aquellos que hicieron puras babosadas y nomás no le atinaron y/o peor aún, no supieron corregir el rumbo. Aquí sólo algunos ejemplos, ya que de lo contrario, esta columna no acabaría jamás.

APLAUSOS a los DEPORTISTAS MEXICANOS que contra viento y marea lograron medalla en los Juegos Olímpicos de París.

ABUCHEOS para aquellas presidentas (Ana Gabriela Guevara y Mary José Alcalá, CONADE y COM respectivamente) por no apoyar como se debía a todos los DEPORTISTAS MEXICANOS y así poder tener un evento olímpico mucho mejor.

APLAUSOS para la organización de los DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO que tanto en el beisbol como en el basquetbol, obtuvieron el Campeonato. En el primer caso su corona número 17 que se les negaba desde el 2014 y en el segundo, el titulo en su primera participación rompiendo además esa racha negativa para un equipo capitalino.

ABUCHEOS para el CRUZ AZUL y su DT Martín Anselmi que después de llegar a la Final del torneo anterior, este último parecía ser el indicado para obtenerlo y otra vez, se quedaron en el camino y por si fuera poco, ante su máximo rival (el AME).

APLAUSOS para RAÚL JIMÉNEZ por recuperar su gran nivel en el futbol inglés y en la Selección Mexicana y además, igualar a Javier Hernández con sus 53 goles en aquella competitiva Liga.

ABUCHEOS precisamente para el mencionado CHICHARITO por haber tenido una temporada espantosa con las Chivas de Guadalajara, a pesar de haber vendido muchas playeras con su nombre (eso SÍ hay que reconocérselo jajaja).

APLAUSOS al CLUB AMÉRICA y a su entrenador André Jardine por el TRICAMPEONATO conseguido después de sortear innumerables vicisitudes y entrar vía Play In. Además, eliminando en Semis a la favorita Máquina Celeste. También APLAUSOS a las RAYADAS DE MONTERREY por su cuarto título del LIGA MX y su primer Bicampeonato, además ganándolo de manera dramática en penales y ante su clásico rival.

ABUCHEOS para el CLUB CHIVAS por ser el 'hazmerreír' otra vez, en esta ocasión tras el desplante y salida a medio torneo de FERNANDO GAGO para irse a dirigir al Boca Jrs.

Y para cerrar, empezando ahora por los ABUCHEOS, estos son para la FMF, la SELECCIÓN NACIONAL y para el expresidente-Comisionado Juan Carlos Rodríguez por… por… por… pooooor… bueno ya saben ¡por qué!, ¿para qué me estreso citando todas las razones, no?

Ahora sí, cierro de verdad con APLAUSOS, APLAUSOS Y MÁS APLAUSOS para ustedes queridos lectores por aguantarme y acompañarme todo el año pasado. De verdad muchas gracias por perder minutos valiosos de su tiempo, para leerme. Ojalá este año tengamos MÁS COSAS QUE APLAUDIR Y MENOS QUE ABUCHEAR.

¡Los quiero mucho de verdad y nos reencontramos la próxima semana!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

