Primero averiguo si voy a ganar, luego compro el boleto de lotería

Exactamente eso fue lo que pasó con VINICIUS JUNIOR y el REAL MADRID. ¡No, pues qué chingones me salieron los de la CASA BLANCA!… Como ya todo mundo sabe, el mismísimo presidente de la institución, FLORENTINO PÉREZ, y en la mismísima mañana de la entrega del famosísimo y cuestionadísimo BALÓN DE ORO, decidió cancelar el vuelo charter que llevaría a una comitiva de cincuenta personas hasta Francia, cuando se enteró gracias a los chismosos de confianza que su estrella no ganaría el premio a MEJOR JUGADOR DEL MUNDO. Esa acción fue una verdadera falta de respeto al evento que en muchísimas ocasiones “coronó” a los jugadores madridistas pero sobre todo, un BERRINCHE INFANTIL propio de un “equipito” de la tercera o cuarta división de cualquier Liga del mundo y no del máximo ganador de CHAMPIONS LEAGUE.

Pero lo curioso o “ridículo” de la situación del pasado lunes en el “Theatre du Chatelet de París” fue que integrantes del Real Madrid “sí” iban a ser premiados. Tal es el caso de CARLO ANCELOTTI que fue galardonado como mejor entrenador de un club masculino y el propio REAL MADRID que obtuvo el premio al mejor club masculino. Además de otros jugadores nominados como Dani Carvajal, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

O sea, TODO MAL con esta institución que reaccionó a su enojo a través de un BOICOT.

Haciendo un poco de memoria, algo que me cuesta bastante, no recuerdo que en aquella hermosa época (no muy lejana por cierto) en donde LIONEL MESSI le ganaba casi todos los PREMIOS a CRISTIANO RONALDO, el portugués se hubiera negado a asistir. Noooooo, para nada, ahí estaba el LUSO estoico y bien sentadito viendo como el argentino del BARÇA se hacía del balón de oro (ganó 6 en esa época ya que en el 7mo y 8vo el portugués no estuvo nominado).

Y a la inversa, aunque en menos ocasiones (Cristiano ganó 5), ya parece que LIO iba a faltar aún sabiendo que la estrella del MADRID sería el que se llevaría el premio. Porque aquí entre NOS, la neta la neta la neta, ¡de que se sabía… se sabía! como iba a estar el tiro.

Ya que estamos en estos menesteres, es obligación de su servilleta citar que estos dos CRACKS MUNDIALES son los más nominados a este galardón con catorce LIO y doce CRISTIANO. Detrás de ellos y con una diferencia enooooooorme, sigue el francés MICHEL PLATINI y el alemán FRANZ BECKENBAUER con cinco nominaciones cada uno, y tres y dos BALONES DE ORO ganados respectivamente desde su creación, en el año 1956.

Así es queridos lectores y fieles seguidores de la Iglesia hugomarceliana, más allá que la ENTREGA DEL BALÓN DE ORO haya causado en más de una vez algo de controversia e inconformidad e incluso haya sido minimizada y sobajada por muchos, no deja de ser “el evento del año” para el medio PAMBOLERO MUNDIAL. ¡Y a esa cita, el club más grande del mundo no acudió!.

Bueno amigos, sobre el legítimo ganador de esta controvertida edición, el español RODRI HERNÁNDEZ del Manchester City que en definitiva DEBERÍA ser el centro de atención, mejor hablamos en otra ocasión.

