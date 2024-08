Dak Prescott, con la sartén por el mango

En el argot de los deportes estadounidenses hay un término en inglés que suele usarse cuando se trata de una negociación contractual: “leverage”, que es algo así como tener puntos a favor que te dan cierta ventaja. En México decimos “tener la sartén por el mango”.

Bueno, pues Dak Prescott tiene la sartén por el mango.

Dak y los Dallas Cowboys siguen en charlas para llegar a un acuerdo y extender el contrato del quarterback, quien está firmado hasta el final de la temporada 2024.

Según múltiples reportes las partes están lejos de llegar a un acuerdo y no es sólo el dinero, sino la duración del contrato. Prescott, quien acaba de cumplir 31 años, quiere firmar un convenio de largo aliento que le asegure su futuro en Dallas y como atleta profesional.

Jerry Jones, el dueño y gerente general de los Cowboys, no está convencido de firmar a Dak por más de tres años por la sencilla razón de que, en ocho años como titular, Prescott no ha sido capaz de llevar a su equipo de regreso al Juego por el Campeonato de la NFC, ya no digamos al Super Bowl.

¿Quién tiene la ventaja?

Prescott. Punto. Olvídate de sus fracasos en los Playoffs. En la NFL la cosa no funciona así. Dak es un quarterback que está por encima del promedio (récord de temporada regular de 73-41) que lideró la NFL con 36 pases de touchdown la campaña pasada.

Si los Cowboys deciden no renovarlo o suspender las negociaciones hasta que termine la temporada 2024, en marzo del próximo año van a tener mucha competencia, si es que quieren de regreso a Prescott.

Entre los equipos que probablemente necesiten un quarterback titular en 2025 están Raiders, Titans, Giants, Saints, Rams y Seahawks, por mencionar algunos.

Cada día más caro

Los recientes contratos firmados por Trevor Lawrence y Jordan Love le dan otra ventaja a Prescott.

La semana pasada Love firmó una extensión de contrato con los Green Bay Packers por cuatro años y 220 millones de dólares, convirtiéndolo en el tercer quarterback de la NFL con un salario anual de 55 mdd.

Si Dak tiene otra buena temporada en 2024 su valor en el mercado será de al menos 60 millones de dólares al año, le guste o no a Jerry Jones o a sus haters.

Hay confianza

Dak quiere quedarse en Dallas. Esa es su prioridad y sus declaraciones hacen pensar que también es el deseo de los Cowboys.

“El dinero está ahí y puede suceder. Se puede hacer”, dijo Prescott al final de la práctica de este viernes. “Hay maneras de hacer que todo funcione para ambas partes”.

Prescott está en la última temporada de un contrato por cuatro años y 140 millones de dólares, que incluye un impacto en el tope salarial de 55 millones de dólares este año.

"Nunca me ha importado realmente el número", agregó Prescott, refiriéndose a la cifra final del contrato. "Es por eso que dije que tengo un agente en el que confío y una gerencia general con la que podemos encontrar algo que para ambos tenga sentido".

Dak no es el único problema de Jerry Jones, pues su receptor estrella, CeeDee Lamb, también está en conversaciones para una extensión de contrato, con la diferencia de que Lamb decidió no entrenar con el equipo hasta no concretar el acuerdo.

¡Qué divertido es el circo de tres pistas de los Cowboys!

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: LOS QUARTEBACKS MEJOR PAGADOS Y EL QUARTERBACK DE LOS OLÍMPICOS