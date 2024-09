Los picks de la Semana 3 de la NFL: pronósticos de la temporada 2024

Dallas y Baltimore fueron dos de los supuestos contendientes que fueron humillados el domingo en su casa y que tienen prohibido perder en la Semana 3 de la NFL.

Los Cowboys perdieron por un escandaloso 44-19 en casa ante los New Orleans Saints. Derek Carr lanzó dos pases de touchdown, Alvin Kamara corrió para 115 yardas y tres anotaciones por tierra, y la ofensiva de los Saints anotó touchdown en siete series consecutivas y acumuló 432 yardas.

Los Ravens eran amplios favoritos para derrotar en casa a Las Vegas y ganaban 16-6 al inicio del tercer cuarto, pero fueron dominados por los Raiders en el último periodo y cayeron 26-23 para caer a un inesperado y preocupante 0-2.

Cowboys y Ravens se enfrentan este domingo en el AT&T Stadium y la pregunta es si alguno de los dos tendrá un juego tan malo como el de la semana pasada.

Por un lado está Dallas que, al igual que en muchos lapsos de la campaña 2023, volvió a dejar claro que su talón de Aquiles es defender la carrera. New Orleans terminó con 190 yardas terrestres y promedió cinco yardas por intento.

Baltimore -al menos en el papel- es uno de los equipos que mejor corre la pelota. La ofensiva terrestre de los Ravens promedia 168 yardas por juego y eso incluye al MVP de la campaña anterior, Lamar Jackson, quien contra Kansas City sumó 122 yardas por tierra, pero contra Las Vegas se quedó en 45 yardas, y 25 de ellas fueron en el último cuarto.

El problema es que, en sus funciones como quarterback, Jackson ha quedado a deber en estas dos primeras semanas de la temporada, con un mediocre 62.7% de efectividad, dos pases de touchdown y un rating de 86.5.

John Harbaugh, coach de los Ravens, sabe que para ganar el domingo en Dallas va a necesitar algo más de Jackson y un buen juego de su ofensiva terrestre, comandada por Derrick Henry.

Los Cowboys tienen poco tiempo para arreglar algunos de sus problemas para contener la carrera y esta es la clase de rival que va a insistir en probar que esa es la manera de vencer a Dallas.

Cuando los Cowboys tengan el balón no deben abandonar el juego terrestre, como hicieron ante New Orleans, pues está bien documentado que Dak Prescott no es el quarterback que va a ganar un partido intentando 50 pases.

Si Baltimore encuentra la manera de que la ofensiva de Dallas sea unidimensional, los Cowboys una vez más estarán en problemas.

Ahora, ¿qué versión de los Cowboys veremos el domingo? ¿La que dominó en Cleveland o la que fue una caricatura ante New Orleans?

Pick: Baltimore 23-20 Dallas

Vamos al resto de los picks de la Semana 3:

New England en NY Jets (-6)

Jerod Mayo sólo tiene defensa; Robert Saleh al menos tiene a Aaron Rodgers. Jets 19-16 Patriots

Denver en Tampa Bay (6.5)

Baker Mayfield arrancó la campaña a nivel de All-Pro; Bo Nix debe ver y aprender. Bucs 31-17 Broncos

Houston (-2) en Minnesota

Sam Darnold es una de las sorpresas tempraneras y C.J. Stroud trata de consolidarse como uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Texans 23-20 Vikings

LA Chargers en Pittsburgh (-1)

Hay equipos a los que Pittsburgh no va a poder derrotar exclusivamente con defensiva. Chargers 20-19 Steelers

Philadelphia en New Orleans (-2.5)

¿Qué vamos a decir el lunes de New Orleans si derrota en semanas consecutivas a Dallas y Philadelphia? Saints 28-24 Eagles

Green Bay en Tennessee (-1.5)

No puedo confiar en un equipo cuyo quarterback es Will Levis. Punto. Packers 21-17 Titans

NY Giants en Cleveland (-6.5)

Si crees que fue una estupidez haberle pagado esa millonada a Deshaun Watson, ojito al contrato de Daniel Jones. Browns 28-17 Giants

Chicago en Indianapolis (-1)

Quizá algún día Caleb Williams sea un buen quarterback en la NFL. Quizá. Pero hoy no lo es. Colts 24-14 Bears

Miami en Seattle (-4)

La gerencia general de Miami tiene que encontrar un quarterback en la agencia libre. Ya. Seahawks 27-17 Dolphins

Carolina en Las Vegas (-5)

Agreguen a Bryce Young a la interminable lista de petardos que son seleccionados con el primer pick global en el Draft. Raiders 31-17 Panthers

San Francisco (-7) en LA Rams

Hay como 20 lesionados entre estos dos equipos, pero Matthew Stafford sin receptores no va a ninguna parte. 49ers 26-20 Rams

Detroit (-3) en Arizona

Kyler Murray parece estar en una misión: taparle la boca a todos sus críticos. Cardinals 27-23 Lions

Kansas City (-3.5) en Atlanta

Los campeones no han jugado a su nivel y aún así han encontrado la manera de ganar. Y lo volverán a hacer el domingo. Chiefs 26-20 Falcons

Jacksonville en Buffalo (-5)

Josh Allen es como el ‘Canelo’: hasta cuando gana le buscan “peros”. Bills 31-21 Jaguars

Washington en Cincinnati (-7.5)

Ahora Jayden Daniels es el favorito para ser el Novato Ofensivo del Año, pero este es un juego que Joe Burrow no puede perder. Bengals 24-17 Commanders

La semana pasada: 8-8

En la temporada: 20-12

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¿Podrán los Steelers ganar de nuevo sólo con defensa y goles de campo?