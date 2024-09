Los picks de la Semana 4 de la NFL: pronósticos de la temporada 2024

¿Cuánto tiempo más pueden sostenerse los Pittsburgh Steelers detrás de una excelente defensiva y un ataque mediocre? Pronto lo descubriremos.

Los Steelers derrotaron en casa a los Chargers gracias a la vieja fórmula de dominar con la “Cortina de Acero” y a un buen juego de Justin Fields. De hecho, probablemente el mejor de su carrera. Al quarterback de Pittsburgh se le vio más cómodo en la ofensiva del coordinador Arthur Smith y completó 78.1% de sus envíos, con 245 yardas, un touchdown y una intercepción en el tercer cuarto, que al final no subió al marcador porque las cinco últimas ofensivas de los Chargers terminaron en patadas de despeje.

Pittsburgh promedia 130.7 yardas terrestres por juego, el mejor complemento para un pasador como Fields, a quien por el momento no se le puede pedir más. Su misión no es ganar los partidos, más bien es no perderlos. Y hasta el momento ha cumplido.

¿Ganar los partidos? Para eso está su defensiva. Pittsburgh es uno de los cinco equipos desde el 2000 que gana sus primeros tres juegos y permite 10 o menos puntos en cada victoria.

La estrella ahí se llama T.J. Watt, quien tiene 99.5 capturas de quarterback en 107 juegos y este domingo puede superar a DeMarcus Ware (113 juegos) como el segundo jugador que más rápido llega a los 100 sacks.

Este domingo en Indianapolis, los Steelers enfrentan a un equipo que no tendrá miedo de retar al perímetro de Pittsburgh, especialmente en jugadas de largo yardaje. Anthony Richardson es líder de la NFL con cinco pases de más de 40 yardas esta temporada y el receptor Alec Pierce ha atrapado dos de esos envíos, de 60 y 57 yardas.

Si la línea ofensiva de los Colts le da tiempo a su joven pasador, el juego podría ser más apretado de lo que muchos esperan. Para Pittsburgh la fórmula es “sencilla”, pero peligrosa al mismo tiempo, porque confiar en que Justin Fields no cometerá errores es una carta que rápidamente puede quemársele en las manos al coach Mike Tomlin. Colts 21-19 Steelers



Vamos al resto de los picks de la Semana 4:

Dallas (-6) en NY Giants

Lo voy a decir de la manera más sencilla posible: si Dallas pierde este juego, se acabó su temporada. Cowboys 27-24 Giants

Minnesota en Green Bay (2.5)

Nadie habla de la defensa de Minnesota, que sólo ha permitido un promedio de 10 puntos por juego; el ataque terrestre de Green Bay es su mayor reto hasta ahora. Packers 23-20 Vikings

Jacksonville en Houston (-6.5)

Ya sé que puede ser muy temprano, pero ¿soy el único que piensa que Trevor Lawrence apesta a “bust”? Texans 31-19 Jaguars

New Orleans en Atlanta (-2.5)

Derek Carr vs. Kirk Cousins es como el meme de un Spiderman frente al otro. Falcons 23-20 Saints

LA Rams en Chicago (-3)

¿Podrá Caleb Williams hacerle daño a una de las peores defensivas de la liga? Rams 19-17 Bears

Philadelphia (-2.5) en Tampa Bay

Este se me antoja como el duelo defensivo de la semana. Y en este momento me quedo con la defensa de Philadelphia. Eagles 19-16 Buccaneers

Cincinnati (-4) en Carolina

Andy Dalton tiene la oportunidad de mandar a su ex equipo de regreso a casa con récord de 0-4. Panthers 27-24 Bengals

Denver en NY Jets (-7.5)

El novato Bo Nix tuvo un juegazo en Tampa Bay el domingo pasado. Dudo que pueda repetir el truco en New York. Jets 24-10 Broncos

Washington en Arizona (-3.5)

Jayden Daniels tiene todo para convertirse en una súper estrella de la NFL, pero la defensiva de Washington aún no está al nivel para pensar en cosas grandes. Cardinals 30-27 Commanders

New England en San Francisco (-10)

Pese a todas las lesiones, San Francisco debe ganar este juego y de manera holgada. 49ers 27-10 Patriots

Cleveland en Las Vegas (-2.0)

Cara a cara dos de los tres peores equipos de la Conferencia Americana. Que Dios perdone a todos los que vean este partido. Browns 23-18 Raiders

Kansas City (-7.5) en LA Chargers

Sin Justin Herbert este juego se carga demasiado del lado de Patrick Mahomes y Taylor Swift. Chiefs 27-17 Chargers

Buffalo en Baltimore (-2.5)

Tener una segunda mitad mediocre en contra de Josh Allen no es una buena idea. Bills 28-24 Ravens

Tennessee en Miami (-1)

Tim Boyle, Tyler Huntley o Skylar Thompson. Uno de esos tres será el quarterback titular de Miami el lunes por la noche. En Tennessee deben estar felices con Will Levis. Titans 26-19 Dolphins

Seattle en Detroit (-3.5)

La defensiva de Seattle es la verdadera razón por la que este equipo tiene récord perfecto. En Detroit no será fácil, pero confío en el coach Mike Macdonald. Seahawks 23-20 Lions

La semana pasada: 7-9

En la temporada: 27-21

