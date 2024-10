Los picks de la Semana 5 de la NFL: pronósticos de la temporada 2024

A los Dallas Cowboys les llueve sobre mojado. En el juego de la semana pasada, en el que con problemas vencieron a unos limitados New York Giants, se les lesionaron dos defensivos titulares: el linebacker Micah Parsons y el edge DeMarcus Lawrence. Por si fuera poco, recién se anunció que los Cowboys tampoco van a contar con el receptor Brandin Cooks este domingo, cuando visiten a los Pittsburgh Steelers.

Ahora, con algunos suplentes, la defensa de Dallas debe encontrar la manera de frenar el ataque terrestre. Es cierto que contra los Giants sólo permitieron 24 yardas por esa vía, pero -otra vez- eso fue contra los Giants. Que no se nos olvide que en las derrotas ante New Orleans y Baltimore aceptaron 464 yardas terrestres, es decir un promedio de 232 por partido.

Por supuesto, los Steelers van a atacar a Dallas con eso en mente. Najee Harris es el líder en Pittsburgh con 228 yardas y Justin Fields es segundo con 145 y tres touchdowns por tierra. Si los Cowboys no son capaces de frenar la carrera, será una larga noche en Pittsburgh.

Con esos problemas a la defensiva, la presión una vez más recae en Dak Prescott, pero el quarterback de los Cowboys opera detrás de una línea ofensiva en plena reconfiguración y eso regularmente se traduce en problemas para el pasador. Después de las primeras cuatro semanas, Prescott ha sido capturado en 10 ocasiones y en esos juegos contra Saints y Ravens fue presionado en 28 ocasiones (siete contra Giants).

La línea ofensiva incluye a dos novatos, entre ellos el tackle izquierdo Tyler Guyton, quien ha permitido cuatro de esos sacks a Prescott y ha cometido siete castigos. El domingo en Pittsburgh este rookie tendrá que lidiar con el mejor edge rusher de la NFL: T.J. Watt, quien suma tres capturas y seis golpes a los quarterbacks en este arranque de temporada.

Prescott, quien en promedio se deshace del balón en 2.58 segundos, debe tomar decisiones más rápidas o de lo contrario será una presa fácil para Watt y compañía.

El calendario de Dallas es brutal en las siguientes siete semanas; después de visitar Pittsburgh vienen juegos ante Detroit, San Francisco, Atlanta, Philadelphia, Houston y Washington. Si no sobreviven a ese tramo, no veremos a los Cowboys de regreso en Playoffs. Y, por lo pronto, no creo que salgan bien librados de su viaje a Pittsburgh. Pick: Steelers 23-13 Cowboys

Vamos al resto de los picks de la Semana 5:

Tampa Bay en Atlanta (-1.5)

Demasiadas lesiones en Tampa Bay para un importante juego divisional en semana corta. Falcons 23-20 Buccaneers

NY Jets vs. Minnesota (-2.5) en Londres

Minnesota es probablemente el mejor equipo de la NFL en este momento. Y lo es en América y en Europa también. Vikings 27-17 Jets

Miami en New England (-1)

Cómo estará Miami, que New England es favorito. Quienes vean este juego es bajo su propio riesgo. Patriots 16-13 Dolphins

Carolina en Chicago (-4)

El novato Caleb Williams es afortunado en contar con una gran defensiva en Chicago. Bears 20-13 Panthers

Indianapolis en Jacksonville (-3)

Joe Flacco debería ser el quarterback titular en Miami. Colts 24-21 Jaguars

Buffalo (-1) en Houston

¿Podrá Buffalo sacudirse la paliza que le dieron en Baltimore el domingo? Si lo hacen, no será fácil en Houston. Bills 28-25 Texans

Baltimore (-2.5) en Cincinnati

Lamar Jackson y Derrick Henry juntos en un mismo backfield comienza a ser muy injusto para el resto de la NFL. Ravens 29-20 Bengals

Cleveland en Washington (-3)

Jayden Daniels es toda una realidad y el coordinador ofensivo en Washington, Kliff Kingsbury, sabe aprovechar cada átomo del novato. Commanders 31-27 Browns

Las Vegas en Denver (-2.5)

Mientras los Raiders encuentran qué hacer con Davante Adams, en Denver el novato Bo Nix y una gran defensiva están acostumbrándose a ganar. Broncos 20-13 Raiders

Arizona en San Francisco (-7)

Poco a poco San Francisco comienza a recuperar a toda su gente lesionada y esas son malas noticias para el resto de la NFC. 49ers 31-21 Cardinals

NY Giants en Seattle (-6.5)

Jared Goff tuvo un juego perfecto contra Seattle el lunes, pero para fortuna de los Seahawks este domingo tendrán en casa a Daniel Jones. Seahawks 28-20 Giants

Green Bay (-3) en L.A. Rams

Jordan Love no se vio bien en su regreso a la titularidad, pero eso fue ante la defensa de Minnesota. En SoFi la cosa será diferente. Packers 27-24 Rams

New Orleans en Kansas City (-5.5)

Presiento que este juego será más cerrado de lo que la mayoría espera. ¿Sorpresa en Kansas City? No es para tanto. Chiefs 31-28 Saints

La semana pasada: 6-10

En la temporada: 33-31

