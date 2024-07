¿Qué hace un gerente general en la NFL?

Estamos a dos meses del arranque de la campaña 2024 de la NFL, pero las 32 franquicias de la liga no han dejado de trabajar desde el 12 de febrero, un día después de que Patrick Mahomes ganó su tercer Super Bowl con los Chiefs.

A partir de ese momento, los equipos tienen que empezar a tomar una serie de decisiones para confeccionar el roster de cara a la siguiente campaña: ¿Quiénes son agentes libres? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? ¿Cuáles son las posiciones que deben reforzarse?

Y no es sólo la agencia libre. También hay que prepararse para el Draft y eso requiere de muchísimas horas de estudio (desde el Scouting Combine) para tomar las mejores decisiones en el reclutamiento colegial.

Todas esas decisiones las toma una persona en el organigrama: el gerente general. Y precisamente de eso va la nueva serie de HBO, intitulada “Hard Knocks: Offseason with the New York Giants”, que esta semana estrenó el primero de sus cinco episodios.

La chamba de Schoen

La serie Hard Knocks ha tenido éxito entre los seguidores de la NFL por mostrarnos la intimidad de los equipos en el training camp. Este año quisieron darle un giro y enseñarnos el trabajo de oficina que se hace durante la offseason.

Así, el protagonista en esta ocasión no es un jugador, sino el gerente general Joe Schoen, quien debe lidiar con una serie de encrucijadas (el corredor Saquon Barkley y el quarterback Daniel Jones, por ejemplo) para armar al equipo.

Un trade entre cuates

En el primer episodio vemos a Schoen en Mobile, Alabama, para el Senior Bowl 2024. Ahí se encuentra al gerente general de los Carolina Panthers, Dan Morgan, quien le adelanta que el linebacker Brian Burns podría estar disponible en un intercambio.

Burns es un jugador que los Giants tenían muy bien estudiado y en su tablero aparecía como uno de los objetivos para la temporada baja.

Días después, Nueva York obtuvo a Burns en un trade con los Panthers, a cambio de selecciones colegiales en 2024 y 2025.

Buen debut

Es un buen primer episodio del nuevo Hard Knocks, contándonos la historia de los Giants, un equipo que hace un par de años clasificó a Playoffs bajo el mando del coach Brian Daboll, pero que la temporada pasada terminó con récord de 6-11, en el tercer lugar de la División Este de la NFC.

Además, en 2024 los Giants cumplen 100 años de existencia y por supuesto querrán celebrarlos con una campaña exitosa.

Si te gusta la NFL y te intriga saber cómo es el trabajo de los gerentes generales, no te pierdas esta serie de cinco episodios. Y conste que aquí no hubo spoilers.

