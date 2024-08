Regresan los picks de Pirrón a RÉCORD

Comencé a escribir una columna de picks de la NFL en septiembre de 2002, cuando RÉCORD tenía apenas cuatro meses de vida. En aquel entonces, esa columna tenía por nombre 'DE LARGO YARDAJE' y fue así como algunos de ustedes me descubrieron.

Tras siete años en RÉCORD decidí cambiar de aires y firmé con EL UNIVERSAL, donde la columna cambió de nombre a 'AQUÍ SÓLO FOOTBALL' (2009-2016), mismo título que me llevé a AS México y AS USA (2018-2022).

Y aunque ya he escrito varias columnas en mi regreso a RÉCORD, ahora con el equipo de R+ y sus contenidos en streaming, hoy, 22 años después, vuelvo a hacer unos picks de la NFL para la que nunca dejó de ser mi casa editorial.

Campeones divisionales para todos

Chequé la página de Caliente y en las apuestas futuras está la opción de elegir a los campeones divisionales, una buena idea para mi regreso a los picks.

En el Este de la AFC, los Buffalo Bills (+170) son los favoritos para ganar su quinto título divisional en fila, pero, aunque no lo quiera aceptar, Josh Allen va a extrañar a Stefon Diggs, así que aquí voy con los Miami Dolphins (+180).

Tua Tagovailoa firmó un contrato por cuatro años y 212.4 millones de dólares; al zurdo le corresponde llevar a los Fins de regreso a los Playoffs y lo harán como campeones del Este de la AFC por primera vez desde 2008, el año que Tom Brady se perdió toda la temporada debido a una lesión en la rodilla.

En la División más brava de la NFL, el Norte de la AFC, los Baltimore Ravens (+125) son los grandes favoritos, mientras los Houston Texans (+100) y los Kansas City Chiefs (-250) están llamados a repetir en la cima de sus divisiones. Y así será.

Si buscas una sorpresa, me gustan los Cincinnati Bengals (+160) para destronar a Lamar Jackson y los Ravens en el Norte.

¿Podrán los Cowboys ganar su División?

En la NFC las cosas pueden ser menos 'predecibles'. Sabemos que en el Este son los Philadelphia Eagles (-125) o los Cowboys (+160), pero el circo de tres pistas en Dallas (ni Dak Prescott, ni CeeDee Lamb han firmado sus extensiones) podría afectar al equipo de Jerry Jones desde el inicio de la temporada. Voy Eagles.

En el Norte, los Detroit Lions (+140) tienen todo para repetir como campeones de su División por primera desde 1954, cuando jugaban en la Western Conference. Ese año, por cierto, los Lions fueron campeones de la NFL tras derrotar 17-16 a los Cleveland Browns.

Pero eso no va a suceder porque Jordan Love y los Green Bay Packers (+200) les van a arrebatar el título divisional a los Lions en 2024.

El arribo de Kirk Cousins convierte a los Atlanta Falcons (-125) en favoritos para ganar el Sur y la idea me gusta, y en el Oeste no hay nadie listo aún para desteronar a los San Francisco 49ers (-228).

Love, por cierto, paga +1400 entre los favoritos para ganar el MVP. El joven pasador de los Packers tiene todo sorprender con una campaña calibre Jugador Más Valioso. Hazme caso.

Juega con responsabilidad y ¡mucha suerte!