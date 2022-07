Adiós, querido Tigre

Vaya tristeza que estoy sintiendo mientras escribo estas líneas. Ayer falleció uno de mis amigos en el ámbito de la lucha libre, el enorme Ventura Lahoz, el famoso 'Tigre Hispano'.

Fue uno de los más grandes réferis en México y en el mundo, una gran persona, de esos personajes diferentes en este mundo tan pintoresco del llaveo y contrallaveo. Yo lo llamaba el 'Conde de Cataluña', porque aunque muchos pensaban que era mexicano, mi amigo Ventura sí era de 'sangre azul'.

ASÍ LO CONOCÍ

Tuve la fortuna de que después de terminar la preparatoria me fui de viaje a Europa, solo, ya que la mayoría de mis amigos entraban a la universidad en agosto y yo hasta enero.

Poncho, mi tío, al enterarse de que quería ir a Barcelona le habló a Ventura para preguntarle si me podía recibir en su casa, ya que andaba de vacaciones allá con su esposa Lupita.

Yo no lo conocía. El Tigre Hispano gustoso me abrió las puertas del hogar de su familia. Ahí vivían sus adoradas primas, en el centro de la Ciudad Condal. Era un departamento espectacular, el trato que toda su familia me dio fue como si me hubieran conocido muchos años antes. Siempre estaré agradecido con ellos.

ENORME AMISTAD

A partir de ese viaje, El Tigre, Lupita Blancarte y yo nos convertimos en grandes amigos. Él fue testigo de mis inicios como narrador en Mundo E y de vez en cuando nos juntábamos en su casa para degustar 'fidegua' que nos cocinaba Lupe.

En los últimos años hablábamos muy seguido, tuvo una nevería y después se fue a vivir a Pachuca con su nieta. Me duele saber que ya no podré verlo, pero me siento orgulloso de haber sido su amigo. Todo mi cariño para su familia, en especial para Lupita, Estef y Gio. #VuelaAltoTigre.

