Javier Aguirre, no nos falles

La Selección Mexicana tiene muchas responsabilidades y muchas cosas que corregir en los próximos dos años, de cara al Mundial, aunque en realidad es un poco menos de tiempo. Pero además tiene una grandísima oportunidad para poder hacer historia en una Copa del Mundo. Los mejores momentos en la historia del futbol mexicano en los mundiales se han dado en nuestro país y ahora, en la Copa del Mundo del 2026, el futbol mexicano tiene otra oportunidad de oro y no debe desaprovecharla. El primer paso ya se dio, teniendo a Javier Aguirre al frente del Tri, el mejor entrenador que ha dado nuestro país en toda la historia

Y ahora me dirijo a ti, Javier. Me dirijo a ti porque tú eres el único entrenador que puede hacer algo para rescatar a esta generación que se ha perdido, a esta generación que ha estado tan cercana del fracaso y que en los últimos tiempos no ha respirado más que el podrido aire de la derrota.

No nos falles porque tú eres un entrenador que a lo largo de toda su carrera ha demostrado tener un profesionalismo intacto, una coherencia entre lo que dice y lo que sucede en la cancha. Eres el entrenador con mayor oficio en la historia del futbol mexicano, y eso te ha llevado a construir una carrera fantástica en Europa y ser tan reconocido en España.

Javier, tú sabes que eres la solución a esta crisis que vive el fútbol mexicano. Tú has sido el gran rescatista de la Selección durante dos procesos mundialistas, y ahora tienes la magnífica oportunidad de no llegar In Extremis, ahora lo haces con un tiempo de anticipación medianamente adecuado para poder trabajar de cara a la que debe ser la mejor Copa del Mundo en la historia de nuestro país. Tú eres el que puede resolver y solucionar esta crisis en la cual está hundido el futbol mexicano durante los últimos tiempos.

Tú, tu experiencia, tu capacidad más que demostrada en la élite del fútbol, hoy solamente tienen que hacer una cosa, hoy solamente tiene que ser la cúspide de tu gran carrera como entrenador.

Y al ser esa gran cúspide, no la sufras, que no sea un viacrucis de aquí a ese jueves 11 de junio de 2026, en la cancha del renovado Estadio Azteca, con el alma de 130 millones de mexicanos apoyando a su selección en una nueva copa del mundo en casa. No la sufras, al contrario. Disfrútalo como nunca, disfrútalo como tú y esa sonrisa nos ha hecho conocer tu gran personalidad. Haz historia y lleva a México al lugar que tanto ha deseado.

Si hay un entrenador a lo largo de toda la historia del futbol mexicano, que puede ayudar a nuestro país a dar ese golpe, esa categoría, eres tú y hoy, este proceso es la grandísima oportunidad para dejar absolutamente claro que tú eres el mejor entrenador en la historia de nuestro país.