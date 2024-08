Se necesita una nueva reforma deportiva en México

Los Juegos Olímpicos de París 2024 dejaron en evidencia que en el deporte mexicano, a pesar de que tiene buenos individuos que pueden llegar a competir y recibir diplomas olímpicos, además de los muy pocos que pueden ser medallistas, existe un problema de fondo. No se trata de un constante conflicto entre CONADE y COM. Cada sexenio o cada proceso olímpico se trata de que no hay una claridad en protocolos o estilo de trabajo o una pauta con objetivos medibles que brinde lo que se tiene que hacer.

Sin embargo, aparentemente uno de los problemas es la falta de actitud del pueblo mexicano por participar en estos deportes, y además el mismo gobierno que tiene que implementar un sistema para obtener mejores atletas.

Es muy cierto que no es una prioridad para nuestro país enfocarnos en ser medallistas de oro o que aparezca en los altos puestos latinoamericanos del medallero, pero el deporte guía, corrige y ayuda a sanar a la sociedad y no cabe duda que la nuestra necesita exactamente eso. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo necesita poner el ojo ahí. Necesita poner atención en el deporte mexicano porque hay cientos de miles de niños y jóvenes sedentarios. El deporte, desafortunadamente, no forma parte de la vida cotidiana de la gran mayoría de los mexicanos.

Tiene que llegar una reforma que pueda corregir este rumbo y mejorar el deporte mexicano desde sus bases. Desde la educación básica y que cualquiera pueda tener oportunidad de ser uno de estos atletas. Porque no es ningún secreto que la gran mayoría de los atletas que están en Juegos Olímpicos son militares y ese apoyo los respalda o son de familias que tienen la fortuna de poder sostener económicamente a sus hijos y que sigan su sueño olímpico.

La presidenta electa de México tiene que meterse a fondo dentro de este problema que lleva tantos años y que ha sido una lucha de poderes, intereses y egos.

El deporte mexicano, por el simple hecho de la cantidad de habitantes que somos, debería tener una mejor oportunidad, debería tener la virtud de poder seguir progresando. Muy pocos atletas pueden lograr esa consagración, y ni siquiera tiene que ver con la falta de apoyos, porque muchos millones de pesos fueron asignados durante este proceso olímpico, pero no hay muchos atletas porque muchos mexicanos no tienen las mismas oportunidades.

