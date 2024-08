CONADE vs COM: lucha de poder

El deporte mexicano vive unos Juegos Olímpicos en los que algunos atletas han quedado a deber ya sea por los jueces, por concentración o por el simple hecho de que no fueron los mejores. Pero el problema más grande que afronta el deporte mexicano en estos momentos y de unos años para acá son los roces entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE.

Enemistadas totalmente María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE.

Como en la política, todo el deporte mexicano se ha convertido en una lucha de poder entre estas dos instituciones. Y para hacer aún más intensa rivalidad y discusión entre instituciones, básicamente una depende de la otra. Uno no puede pensar que el Comité Olímpico Mexicano trabaje sin la CONADE y tampoco se puede pensar que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no esté totalmente vinculada con el olimpismo mexicano.

Y este último es precisamente el que sale totalmente afectado. Ha habido un problema de presupuestos en el que supuestamente la CONADE no ha apoyado económicamente como se debería a los atletas del Comité Olímpico Mexicano. Pero después sale Ana Gabriela Guevara, a decir que el dinero sí se ha otorgado y que incluso el COM ha regresado dinero tras no poder justificar algunos gastos.

Entonces, en una lógica natural: alguien está mintiendo, alguien está trabajando para que quede mal parada la otra institución, haciendo que esta guerra y lucha de poder no sólo se convierta en algo que afecta a ambas titulares, sino que afecta a los deportistas mexicanos que han acudido a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por si fuera poco, muchos atletas han salido a levantar la voz, pero no de la misma manera. Prisca Awiti no mostró más que palabras de agradecimiento y otros como Ana Paula Vázquez, el propio Osmar Olvera, Uziel Muñoz han hecho comentarios exhibiendo la situación en la que se encuentran los atletas mexicanos.

Algunos dicen que no tienen becas desde hace varios meses, incluso años. Otros dicen que se les otorga el mínimo indispensable para poder realizar sus actividades. Y unos cuantos más cargan por completo ante la falta de apoyo económico, por parte de la CONADE. Incluso, piden que en el futuro se apoye más y que el presupuesto sea mayor, a un "nuevo" titular.

La situación es que hay una lucha entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE. Y eso ocasiona que el propio Comité Olímpico Mexicano también esté "en contra" de algunos atletas, o más bien, los atletas contra la CONADE. Y eso sólo puede evidenciar la falta de trabajo que se vive en nuestro país.

Hoy México está por debajo del presupuesto de las medallas obtenidas en París 2024, dicho por Ana Gabriel Guevara, a quien no han acreditado para estos Juegos Olímpicos, a quien han marginado de la delegación y que muchos señalan como la gran culpable de la crisis en el deporte nacional.

