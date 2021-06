CH14 y Funes Mori, contienda

No suelo inmiscuirme en sobados foros de discusión, éste es uno de ellos, pero al ser Selección Nacional, estuve ahí, y al ser ambos centros delanteros, de eso jugué, no me pude abstraer, no pude huir, y acá mi opinión al respecto.

Tú, Javier Hernández, eres una rutilante figura de la Selección Nacional, podremos debatir sobre tus habilidades fuera del área, en donde no existe debate es tu feroz instinto goleador, ese que no se compra en botica, ese que te ha hecho reventar redes y porterías enemigas en muchas partes del orbe sin rubor alguno. También es cierto que estuviste bastante tiempo apagado deportivamente, te peleaste con tu mejor amigo, el gol, te desvinculaste del juego, y tu rendimiento sufrió una severa depresión, la cual pareces estar sanando.

Con tu equipo en la MLS empiezas a ser el de ayer, te falta reafirmar que esto no es una simple buena racha, sino una palpable recuperación. Paralelo a esta batalla que libras contigo mismo y tu nivel futbolístico, se dio tu extraña convocatoria, y muy pronto, tu baja de la lista. Nadie supo, nadie entendió, nadie dice nada, entiendo perfectamente que el entrenador nacional, en este caso tú, Gerardo Martino, ni la dirección de Selecciones Nacionales, pueden estar perdiendo el tiempo aclarando cada caso, o señalando la situación de cada jugador convocado o no. Pero sí existen personajes que merecen una explicación, clara, frontal y sin atajos, y tú, Javier Hernández, eres uno de ellos, eres un prócer del representativo mexicano, y mereces ser tratado como tal, aunque lo que se te tenga que decir no te guste o te incomode.

Tú ya dejaste patente tu postura, quieres regresar, ni más ni menos, la otra parte, no se ha pronunciado, y vamos a pensar que es una política interna no salir a decir nada, no lo sé, estoy suponiendo, pero el ridículo que hicieron montándote a una prelista, y a los tres segundos bajándote, es de una torpeza mayúscula.

Siempre lo he dicho, y lo reitero, me encanta tu sensatez, cordura e inteligente discurso, Gerardo Martino, pero en este caso me da la impresión que te alejaste de esa claridad para comunicarte. Insisto, no hay que hablar con cada futbolista convocado, pero algunos sin el menor atisbo de duda, merecen un trato más señorial del que están exhibiendo, y con esto no digo que debas ser llamado, pero a ti Javier Hernández, sí se te debe decir cuál es tu estatus en Selección Nacional, tampoco es tan complejo.

Por el otro lado, tú, Rogelio Funes Mori, sin deberla has sido salpicado por tan burdo manejo con el mayor goleador de la Selección, tú eres el menos culpable de tan dantesca novela. Tú ya eres mexicano, y por ende tienes los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquiera de nosotros como mexicanos.

Ya se sabe de esta confusa dualidad que manejamos en nuestra hermosa nación, somos baratos patrioteros, bueno no yo, por un lado nos gusta enrollarnos en la bandera y tirarnos, y en otras ocasiones no sabemos ni el himno nacional. Manejamos el nacionalismo como una veleta, cuándo y cómo nos conviene, y tú has sido víctima de ello.

En lo particular me pareces un delantero fascinante, poderoso, voraz, que ha dejado claro que puede competir con cualquier en nuestro país, tu convocatoria es a todas luces justificada, cuentas con pasaporte mexicano, y cuentas con un pasaporte aún más valioso, que es el de hacer goles de todos colores, sabores y texturas.

Para mí estás más adelantado que todos los 'nueves' elegibles en el momento, Raúl Jiménez no está en la contienda, ahí sí estarías por debajo, pero incluso posees algunas condiciones físicas y de juego similares. Sabes jugar fuera del área, retienes bien la pelota de espalda, compites en el juego aéreo como el mejor, insisto, cuestiones parecidas a Raúl.

Estoy cierto que el ruido que se ha causado por tu convocatoria, en el primer momento que juegues a la pelota se apagará, y también estoy cierto por lo que he visto cuando juegas, que los ambientes hostiles no te hacen ni cosquillas.

