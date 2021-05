Final, meta

Lista la tan mentada Final del futbol mexicano, después de un espinoso semestre, sobre todo por la pandemia que sigue tirando sus últimos coletazos, tanto Santos como Cruz Azul arribaron a la tierra prometida.

Jugar Finales de cualquier índole daría la impresión que resulta sencillo, pero acceder a las mismas implica la conjunción de múltiples circunstancias, situaciones, y sin duda, un poco de azar, la fortuna no puede obviarse, ya que es parte inherente de cualquier deporte, bueno, de la vida misma.

Nadie puede objetar que llegan los dos equipos que mejor jugaron la etapa de Liguilla, si bien Cruz Azul jugó por nota todo el campeonato, la gente de La Laguna se puso seria, muy seria, en la etapa definitiva, ganar en Monterrey de visitante, y liquidar la eliminatoria en el primer partido ante el Puebla, sólo habla de un grupo de futbolistas enfocados, que encontraron su mejor versión en el momento justo.

Existen varios dogmas sobre las Finales, una de los más sobados que se deben ganar y no jugar, y varios textos más, algunos rimbombantes, y otros tantos insulsos. Dentro de esa diversidad de escritos y pensamientos está el que menciona que no puede existir un favorito, yo creo y siento lo contrario. Por más que exista paridad, algún equipo o personaje se destaca sobre el oponente, sin importar que sea el duelo final.

En la Champions, para mí el Manchester City es favorito para ser el monarca, y aquí en México, para mí, el Cruz Azul es favorito para ceñirse la corona, y estoy cierto que los favoritos deben hacerse responsables de esa ínfima ventaja que tienen de salida. Voy a tratar de argumentar el porqué de mi sentir y pensar sobre lo anterior.

Cruz Azul tiene un plantel más vasto, cuenta en ciertas demarcaciones con dos válidos futbolistas, las delicadas rotaciones en su once inicial partido a partido es una muestra fehaciente de ello. Llegan sin lesiones, ni suspensiones, incluso con menos desgaste, con suma inteligencia y justicia aprovecharon esos días de descanso que les otorgaba elegir primero las fechas y horarios de sus duelos.

Otro tópico que no es menor, y lo escribí en mi columna de la semana pasada, ya no se avergüenzan de quiénes son, abrazaron su amarga historia contemporánea, la agarraron de la mano, y junto con ella están combatiendo con entereza y fiereza. Otro punto en su favor es que tú Juan Reynoso eres un líder serio, no eres volátil, no cometes imprudencias, en los momentos críticos has mantenido la calma, y vaya que tuvieron algunos pasajes dentro y fuera de la cancha como para volverse loco.

Del otro lado de la mesa, Santos merece también todo tipo de loas, nadie les ha regalado absolutamente nada, son una cofradía con una linda combinación de juventud y experiencia. Se han erguido en el club referente en la sana y sumamente necesaria apuesta por poner a jugar a jóvenes nacionales, los casos de Carlos Acevedo, Alan Cervantes, Omar Campos, y sobre todo el tuyo Eduardo Aguirre, son dignos de todo elogio.

Tú Eduardo lo que has realizado es notable, a tan corta edad, apenas 22 años, goleador, y futura promesa de Selección Nacional es esperanzador, no solo para tu equipo, sino para el futbol nacional, sólo esperemos te recuperes de ese ligero estiramiento en la ingle que sufriste ante Puebla.

Tú Guillermo Almada llevas poco tiempo en nuestra nación y has realizado una encomiable labor, sin presupuestos desorbitantes has montado un eficaz armónico ejército que combate en cualquier trinchera sin el menor rubor. Eres más volátil que tu competidor en el banquillo de esta Final, pero es parte de tu temperamento, y una característica que has impregnado a los tuyos.

Será un cruce colosal, merecido para ambas instituciones, no tengo ninguna filiación ni interés que gane uno u otro club, pero a la distancia, percibo que Cruz Azul tiene más armas para contender, aunque entiendo que eso no es garantía de nada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL, DOLENCIAS