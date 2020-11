Jesús Dueñas, comodín

Más allá de la dolorosa derrota de tu equipo, de que el americanista Sebastián Córdova se robó las papeletas, y que Ricardo Ferretti decidió prescindir de tus servicios en la primera mitad por buscar ser más ofensivo, no me deja de maravillar el enorme compromiso que manifiestas permanentemente con tu profesión.

Eres un futbolista reina, lo cual significa que puedes, y eres utilizado en todas las demarcaciones habidas dentro de un equipo de futbol y de una cancha, siendo lo más notable que en cada una de ellas luces como un especialista. Tu perfil es sobrio, incluso bajo cosa que no te inmuta ni te minimiza, al contrario te fortalece, ya que algunos advenedizos siguen creyendo que tu prudencia es sinónimo de no saberte bueno, y cuando se dan cuenta ya los atropellaste con tu eficacia. Posees una extraordinaria habilidad para adaptarte a cualquier compañero que te pongan cercano, como a cualquier tarea que te encomiendan.

Cuando leímos la alineación ante el América, pensamos jugarías como lateral volante por izquierda, pues bien, fuiste utilizado como mediocampista a un lado de Pizarro y Carioca, quienes saben perfectamente que pueden contar contigo para funcionar de escudero, de apoyo, de generador, de solución, de guía, de comparsa, y de lo que sea.

Eres de esos extraños ejemplos de futbolista mexicano que prácticamente siempre juega al máximo de su potencial. Si bien no eres el más virtuoso del futbol nacional, la gente que te rodea sabe con meridiana claridad qué esperar de ti, cumples y nunca dejas insatisfecho a nadie.

Llevas múltiples años siendo una de las partes medulares de un poderoso engranaje como lo es Tigres, tu éxito, conquistas y fabuloso nivel lo vienes exhibiendo hace varios ayeres, es por eso que tu nombre y apellido tiene mayúscula relevancia, ya que hace mucho tiempo vienes siendo y jugando como figura. No te has fatigado de cumplir con tus obligaciones, y de pronto uno se entera, o uno lee, sobre algunos futbolistas mexicanos en otros clubes, en estas últimas semanas Chivas específicamente, que se marean o se extravían con una facilidad que asusta cuando no han conseguido un carajo.

Eres un prototipo a seguir, ya que eres un perfecto jugador de equipo, eres un hombre entusiasta que honra su trabajo. Eres la muestra perfecta de esfuerzo, inteligencia, estabilidad emocional, y visión.

Siempre he tenido una grandísima debilidad por la gente trabajadora y responsable, y tú eres la mezcla perfecta de ello. Eres un tipo serio, un tipo leal a tus convicciones, un tipo que desafió a la fortuna y que ganó.

En el futbol penosamente uno se topa, o en el camino se cruzan pobres modelos de profesionistas, y tú eres todo lo contrario, tú eres de los que siempre deben ser colocados como pauta a imitar. Tu sensatez y valores sobre cómo respetas a carta cabal la profesión de futbolista profesional deben ser ensalzados, presumidos y aplaudidos.

Y no pretendo caer en el burdo paraje sólo de reconocer tu sacrificio, que sin duda es destacable, hablar exclusivamente de que le hechas ganas sería sumamente torpe de mi parte. Tú conjugas el músculo, el corazón y la mente de impecable manera.

Larga vida a tu legado, que estoy cierto que si lo conocen, lo asimilan y lo copian, les resolvería la vida a muchos incipientes, y no tan incipientes jugadores en nuestra país que no entienden absolutamente nada de lo que significa ser futbolista profesional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VINCENT JANSSEN, PRESAGIO