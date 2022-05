Talavera: Portento

El Repechaje nos regaló diversos tópicos para plasmar en mi columna este inicio de semana, en algún momento me estaba inclinando por escribir sobre el bochorno de los Rayados de Monterrey.

Una organización que durante largo tiempo encabezó el futbol mexicano, pero que ahora está aburguesada, en urgente necesidad de purificación.

Fueron exhibidos por el honorable Atlético San Luis, haciendo mucho más profunda la herida. Pero al final del día decidí inclinarme por un luminoso y mayúsculo personaje que vive uno de sus mejores momentos. Que si bien ya es un hombre veterano, posee un nivel excelso, sí, ese ente eres tú Alfredo Talavera.

Si bien a tu equipo los Pumas ya les empieza a lastimar ese mote de los expertos en remontadas, no siempre se puede venir desde atrás, tú te has erguido en un titán universitario.

Daría la impresión que estás empeñado en que cada vez que juegas darnos una cátedra. No vengo a descubrir nada al señalar que entre más grande de edad, un portero se vuelve mejor, tú maximizas dicho concepto.

Físicamente, pareces un coloso, estás más fuerte y plástico que nunca, tu don de mando es impecable, ni muy ruidoso ni excesivamente gritón, al contrario, das las indicaciones precisas para salvaguardar tu arco.

Cuando tienes que aplaudir alguna acción de tu gente lo haces sin rubor alguno, eres generoso con el halago y cuidadoso con el reclamo hacia los tuyos.

Un claro y lindo ejemplo de esto último fue en el primer gol que recibiste de Chivas en donde el joven Santiago Trigos toma una mala decisión que termina con la temprana anotación de Cristian Calderón, y tu reacción más allá de la natural frustración, resultó magnánima con el chavo, lo apapachaste, no lo exhibiste.

Una de los mejores conceptos estratégicos y tácticos que poseen los Pumas, es el desparpajo y atingencia con el que sus defensores, puntualmente ustedes dos Ortiz y Freire, achican la cancha, saben caminar hacia adelante reduciendo los espacios de juego al oponente.

Y este medular asunto defensivo tiene que ver porque a su espalda te encuentras tú Alfredo. Tus centrales no necesitan voltear a verte para saber que si ellos juegan cercanos al mediocampo tú estarás fuera de tu área grande a pocos metros de distancia de ellos.

Guardando las distancias y comparaciones, era algo que hacía tu cuate Jorge Campos también en los Pumas y que nos hizo campeones. El conseguir que tu equipo juegue lejos de la propia portería es un arte, pero dependes de un portero temerario que sepa jugar de líbero, tú eres un experto en la materia.

Por supuesto que existe un riesgo al proponer jugar de esa forma, tan adelantada, se debe tener una perfecta fusión de valentía y mesura, nada fácil de conseguir.

Otra cosa que te diferencia de los demás es tu magnífica intuición, rubro que no se entrena, que no se compra en ninguna botica, sencillamente se tiene o no, son pocos quienes lo poseen tan bien desarrollado y sacan amplia ventaja de ello.

Tú evitas un sinfín de jugadas de peligro, porque cortas la jugada un tiempo antes del remate final, tu desarrollado instinto para cortar centros y jugadas previas al último toque oponente es monumental, con esto evitas muchas, pero muchas, posibilidades de recibir goles.

Esto último es una de tus mejores cartas de cara a pelear por el puesto titular en la Selección Nacional, que si bien hoy parece tener un inamovible dueño en Guillermo Ochoa, tú estás empeñado en contender con total seriedad y argumentos.

Durante tu carrera has tenido álgidos momentos, y con álgidos me refiero a excelsos pasajes en tu andar, pero ahora que me ha tu caso observarte en múltiples combates nacionales e internacionales, aún sin los resultados esperados, te percibió en el mejor momento de forma de tu carrera. Eres una especie de toro de Miura, aderezado con una vasta experiencia, sabiduría, instinto y liderazgo, un delicioso y poderoso cóctel que te coloca en una posición de privilegio.

Queda tiempo para el máximo certamen de la pelota que es el Mundial en Qatar a final de año, por lo que he leído, estás en negociaciones de renovación, situación que influirá en todo sentido en tu último trecho de carrera.

En los Pumas de la UNAM eres un cacique, eres sumamente visible y es una perfecta plataforma para alcanzar el último escalafón, el último sueño, jugar una Copa del Mundo, no sé si logres, pero de que estás en carrera y en rumbo, de eso no existe duda.

