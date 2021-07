Me empapé de puro cariño

¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD. Y en esta ocasión quiero compartirles la inolvidable experiencia que tuve hace unos días en Nueva Jersey, en donde me tocó luchar en medio de un tremendo aguacero.

Le doy el calificativo de inolvidable porque aunque ya había luchado bajo el agua en otras ocasiones, nunca me había tocado hacerlo con un tremendo charco en el ring, y más que nada porque se trató de una tormenta eléctrica, una tormenta tropical.

Ese día fue una locura, porque los vuelos que me iban conectando a mi destino final se retrasaron; además de que mi maleta tardó muchísimo en salir y eso provocó que llegara con hora y media de retraso a la función.

Le quiero agradecer a todo el público que me esperó para verme luchar y por eso, para corresponderles, la lluvia no fue un impedimento para subir al ring y darlo todo. Mucha gente se sorprendió, porque en Estados Unidos, cuando ocurre un evento climático de esta magnitud, los luchadores se meten a los vestidores y hasta que para la lluvia reanudan el evento.

Bendito sea a Dios por esa noche de lucha libre, porque yo la sentí como una bendición, los aficionados salieron muy contentos y recibí muchas felicitaciones de diferentes compañeros luchadores por haber cumplido mi compromiso. Incluso algunos me preguntaron si no tuve miedo de lesionarme por lo resbaloso que estaba el ring y mi respuesta fue que en la lucha libre no hay tiempo para el miedo, porque es más importante el amor que le tengo a mis psycholokos. ¡Hasta la próxima!