Triplemanía XXIX ya está ardiendo

¿Dónde están los Psycholokos? De nueva cuenta, la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas del mejor Diario Deportivo del mundo, mi amado RÉCORD. En esta ocasión, estoy muy contento porque siguen llegando noticias de Triplemanía XXIX, las cuales dejan más claro que nunca que se trata de la gran fiesta de nuestro pancracio mexicano.

Uno de los duelos que más llamó mi atención fue el denominado Guerra de Empresas, en el que los representantes de Lucha Libre AAA Worldwide serán Murder Clown, Pagano y Chessman; mientras que La Empresa estará constituida por Puma King acompañado de dos aliados sorpresa, que buscarán echar a perder la Triplemanía XXIX.

Chessman y Pagano tienen el gran compromiso de hacer a un lado su rivalidad y sacar la casta para defender el honor de todos los que formamos parte de la familia de la Caravana Estelar.

La Copa Bardahl Triplemanía es otra de las contiendas que el público espera con mayor ilusión porque siempre está llena de grandes e inesperadas estrellas. Drago, Mr. Iguana y Mamba serán algunos de los que buscarán obtener este codiciado trofeo.

Como siempre, me quedo agradecido con la oportunidad de estar en este gran evento y muy halagado de que los aficionados me den el grandioso sobrenombre de Mr. Triplemanía debido a las repetidas ocasiones en las que mi empresa me ha honrado en participar en ella.

Y antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a mis amigos de Los Primos, que semana a semana me apoyan con sus deliciosos platillos durante la transmisión de mi programa de YouTube, 'De Noche con Psycho Clown'.