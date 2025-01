Acuerdo entre Mónaco y Edson Álvarez; West Ham, el último ‘obstáculo’

Las posibilidades de que Edson Álvarez llegue al Mónaco de Francia siguen latentes. El futbolista de los Hammers, ya dio el sí al conjunto galo, sin embargo, el club inglés no quiere dejarlo ir tan fácilmente y necesita buscar el reemplazo para el mexicano.

De acuerdo a gente del club británico, el seleccionado nacional no será tomado en cuenta por el actual entrenador Graham Potter, quien arribó al equipo luego del despido del español Julen Lopetegui.

Esa situación abrió las puertas para que Edson y Mónaco llegarán a un arreglo verbal, sin embargo, el tema se complica porque aún no hay opciones claras para los londinenses.

Mónaco sigue trabajando y ya observa otras opciones en caso de que no se concrete la operación con Álvarez.



James Rodríguez, el de club o el de Selección



Sin duda, la llegada de James Rodríguez al León ha significado un contundente golpe mediático no solo para los Esmeraldas sino también para la Liga MX.

Todo bien hasta ahí, pues se sabe de la calidad del 10 cafetalero, pero la gran duda es si llegó Rodríguez el jugador que en clubes ha quedado a deber en los últimos años o el de la Selección Colombia un auténtico crack que puede levar a los Esmeraldas a ser protagonistas —dudo que campeones— de la Liga MX o el Mundial de Clubes. Ojalá sea el segundo porque entonces vienen cosas buenas para la Liga MX.

Efraín Álvarez, ¿chiva o águila? Es ‘caro’ y además…

Insistentemente, se habla que Efraín Álvarez podría cambiar de aires en las últimas horas. De acuerdo a reportes de colegas confiables, el futbolista está en la mira del Rebaño y de las Águilas; sin embargo, particularmente me aseguran que todo es ‘humo’ porque no ha llegado una oferta ‘seria’ a las oficinas de los Xolos de Tijuana.

Otro punto es que Álvarez, excompañero del ‘Chicharito’ en el Galaxy de Los Ángeles, es un jugador que me aseguran, es ‘caro’ tasado por Transfermarkt en 4.5 millones de dólares, pero todos sabemos que el precio en el mercado mexicano no bajará de los cinco millones de adelante. Habrá que esperar. En el tema de las negociaciones todo puede pasar y cambiar de un momento a otro mientras la oferta sea jugosa y convenga al club que vende.



FIFA no puede hacer el ridículo

León y Tuzos, pertenecientes a Grupo Pachuca, se han reforzado no solo con la idea de ser protagonistas en el Torneo Clausura 2025, sino más bien con la idea de hacer frente al torneo más importante que enfrentarán este año, como el Mundial de Clubes a disputarse en Estados Unidos.

Incluso Pachuca invita, a través de sus redes sociales, a su afición a comprar los boletos para la competencia internacional donde los hidalguenses enfrentarán nada menos y nada más que el Real Madrid. El tema pasa porque hasta donde se sabe oficialmente la FIFA no ha confirmado la participación oficial de ambos equipos. Ojalá y el organismo no vaya a hacer el ridículo mundial de rechazar la intervención de uno de los clubes por el tema de multipropiedad, sería vergonzoso y una burla para jugadores y aficionados que consideran la participación de sus equipos en dicha justa internacional. Infantino no puede hacer el oso del año.

