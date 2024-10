Alguien miente y todo indica que es Gago ¿Lo vas a permitir, Chivas?

¿De dónde salen tantas ‘mentiras’? ¿Los medios de comunicación argentinos son unos inventores o Fernando Gago ha cuidado todas las formas para no tener problemas legales con el Guadalajara? O bien simple, ¿es el Gran Mentiroso?

En México la información en las Chivas también es hermética. De por sí es un club que se caracteriza porque sus medios no sirven justo para comunicar, sino para proteger sus convenientes, termina por ser toda una telenovela que no se merece el llamado Rebaño Sagrado.

Es inadmisible. Hoy la noticia nuevamente desde Sudamérica hablan que Gago estaría muy cerca de arreglar con Boca Jrs. El Diario Olé, uno de los más influyentes de aquellos lares, revela que la situación entre Gago y Boca avanza, mientras en México el técnico asegura una y otra vez que no tiene contacto. Esto ya me hace dudar. No creer en las palabras de Fernando.

Culpable para mí también ha sido Chivas. El club por no poner las cosas claras y exigirle al entrenador hablar con la verdad. Si ésta es que verdaderamente no tiene ninguna relación con Boca Jrs., entonces Guadalajara debería emitir un comunicado donde ratifique que en medio de las especulaciones, Gago cumplirá al menos su contrato en el Rebaño que vence en diciembre.

En caso contrario, si Gago acepta esta posibilidad de marcharse, entonces tomar cartas en el asunto y pedirle al estratega que lo haga lo antes posible para no dañar la imagen de un equipo que no las ha tenido consigo ni en resultados deportivos y tampoco en cuestiones disciplinarias que terminan por ensuciar a la Institución sin que la misma salga a aclarar si hubo o no penalización contra Roberto Alvarado un activo de mucho valor al que se sabía no harían nada.

Piojo picó, pero ni comezón hizo

Se los dije. No necesitaba ser adivino para saber que Chivas no haría nada disciplinario contra Roberto Alvarado. Su ‘travesura’ de jovencito en plenas fiestas patrias quedó aparentemente en el olvido, porque al menos no se supo ningún castigo o penalización por su estupidez, lo que deja un mal precedente a sus compañeros, hasta incluso en el futuro de agredir a un periodista porque al final de todo no pasa nada.

Es un hecho que pesó mucho que quien lanzó ese petardo es ni más ni menos su activo más importante y uno de los referentes futbolísticos. Por eso ni se tocó ni se dijo nada y se ofreció una disculpa en lo ‘oscurito’ para que no se haga un mayor escándalo en un club que está muy alejado de mantenerse no sólo como un grande por su afición, sino por sus hechos y títulos conseguidos en los últimos tiempos.

Al club Guadalajara le pido comportarse en temas de comunicación como un grande y no como un club ratonero que le suma a sus malas participaciones deportivas sus malas decisiones desde el escritorio. No sólo es Amaury el responsable, sino todo un grupo de personas que no asumen sus responsabilidades de dar resultados y responder a los problemas como un equipo grande y no uno de tercera con ánimos de ser importante en el mundo futbolístico.

Eso para Chivas ya es del siglo pasado.

