Chivas estaría a punto de sufrir un ‘hierrazo’ con Fernando Gago

Fernando Gago, ¿otro ‘Hierrazo’? Esperemos que la historia cambie, pero todo indica que no. El hermetismo está instalado en Guadalajara desde que empezaron los rumores, pero comienza a tener un escenario más claro con base en información que viene desde Argentina.

Esperemos que a Chivas no le pase otra vez un ‘Hierrazo’, pues si recordamos que el español Fernando Hierro, cuando comenzaron a darse los especulaciones de su posible partida a Arabia, lo primero que hicieron fue callar, luego ‘desmentirlo’ y terminaron por admitirlo en Guadalajara aun cuando le faltaba contrato por cumplir al directivo, mismo caso de Gago.

En medio de las especulaciones gente de Boca Jrs que ha seguido a los Xeneizes por décadas atrás me juran que el actual técnico del Rebaño Sagrado tiene un 95 por ciento de avances con los de azul y amarillo por lo que a nadie debería sorprender si Gago deja botado el barco chiva, que de por sí anda a la deriva por las malas decisiones de sus directivos.

¿Es broma que Zendejas desea jugar por México?

En verdad espero que Alejandro Zendejas salga a decir que fue una broma o que sus palabras se tergiversaron. No es posible que al ver que en Estados Unidos no es llamado ahora quiera venir, con la cola entre las patas, a decir que está abierto a jugar por México. Así verá de pobre al Tri futbolísticamente hablando. Gracias, pero ahorita no, Sr. Zendejas, sosténgase en su decisión de jugar para Estalos Unidos, ahí es donde eligió sea la causa que sea y ahí se debe quedar.

Les ruego, les pido, les suplico a las autoridades de selecciones nacionales que ante la escasez de talento NO se les ocurra convocarlo. Ya tendríamos dos naturalizados y un mexico-americano arrepentido y es demasiado aunque me vendan la idea de que los naturalizados son mexicanos con los mismos derechos: Sr Zendejas tenga tantita vergüenza y entienda que un jugador debe decidir donde jugar por amor al país, no por conveniencia al ver todas sus falencias.

No repita el caso Rogelio Funes Mori. ¡Se lo ruego! Pasearse en Catar fue algo penoso que ojalá no se vuelva a repetir en un representativo nacional.

El que sí decidió vestir la verde

Un caso contrario a lo que sucede a Alejandro Zendejas es Obed Vargas. El futbolista también mexico-americano probó las mieles de jugar para Estados Unidos en el Mundial Sub 20, pero terminó por decantarse finalmente por México. ¿Cuáles fueron las razones? Simple, miembros de Selecciones Nacionales viajaron a ver a su familia a Seattle y le dijeron que el proyecto no sólo incluía 2026 sino para 2030, eso sí me aseguran sin prometerle la titularidad, pero sí mucha transparencia.

Por gente allegada a Obed me afirman que fueron algunos días de pláticas y siempre fueron honestos los federativos y eso gustó mucho en la familia y carrera de un jugador que, según me aseguran, tiene el estilo de juego de Richard Sánchez porque es un volante que puede jugar de doble contencion o mixto. Posee mucha dinamica y agresividad de ataque, es técnico principalmente en pases. Defensivamente se posiciona como contención. Tiene un gran despliegue físico y olfato de gol.

Amarran ahora a los Sub 15 ¡Bravo!

México cuenta en la actualidad con una amplia gama de mexico-americanos, pues suman un global de 123 jugadores que han sido captados por ojeadores mexicanos en Estados Unidos.

Lo que me acabo de enterar en este ambicioso programa de la Federación Mexicana de Futbol es que ahora amarraron a varios de la categoría Sub 15 que salieron con un gran talento y que se considera que en el futuro puedan dar mucho a la Selección Nacional. Entre los factores a favor en este tipo de jugadores es que su formación es diferente a la de los mexicanos nacidos en nuestro país ya que en las inferiores de Estados Unidos sí hay capacitadores verdaderamente instruidos para llevar los procesos en forma correcta en los jóvenes jugadores.

Así que en el futuro no sé si cercano o lejano no nos extrañe que la Selección Nacional pueda estar conformada en su mayoría por futbolistas nacidos en Estados Unidos de sangre mexicana.

Sinceramente es una opción abierta siempre y cuando cumplan con los requisitos de calidad que tanta le hacen falta a nuestro futbol. Vamos por buen camino.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: LOS ÁRBITROS, HARTOS Y AL BORDE DE UN PARÓN