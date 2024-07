Lo de Tigres no debe irse al olvido; la FMF debe actuar de inmediato

El caso Tigres no puede ni debe quedar en el olvido. De acuerdo a las declaraciones de Robert Dante Siboldi y Miguel de Jesús Fuentes, presuntamente se habría cometido un caso que, por dos directivos, Mauricio Doehner y Mauricio Culebro, arrastra, mientras no se pruebe lo contrario, a una institución como la de los felinos a quien le ha costado años edificar una imagen de éxito misma que con lo sucedido, quieran o no, se mancha.

¿Cuál habría sido el objetivo? ¿Por qué? Tristemente hasta el propio Ricardo Ferretti acusó sucederle algo quizá no tan grave, pero de acorde a sus palabras muy lamentable luego de su salida de la institución. Monterrey ni siquiera se pronunciará al respecto y hace bien porque no tiene absolutamente nada que ver y en su momento ya se pronunció.

Lo de Tigres es vergonzoso y ojalá la FMF tome cartas en el asunto para esclarecer un caso que hasta el momento luce en favor de Siboldi y Fuentes. Ojalá Tigres salga de esto bien librado o bien tome decisiones que ‘limpien’ lo que alguien ya ‘ensució’ con sus revelaciones.

Difícil decisión para Monterrey

Si algo ha tenido la directiva de Rayados es paciencia, resiliencia y un total apoyo a la continuidad de Fernando Ortiz como técnico del equipo, pero el tema comienza a complicarse cada vez más porque aún y con espaldarazo de la dirigencia encabezada por José Antonio ‘Tato’ Noriega, el equipo sigue sin convencer futbolísticamente y los aficionados ya comenzaron cansarse de la situación.

La derrota frente al Austin en la Leagues Cup volvió a encender las alarmas del equipo, ya que no se le ve forma e idea futbolística de lo que pretende Ortiz en el equipo que ha tenido tiempo suficiente para que se le vea algo y nada más sigue igual. Estoy de acuerdo que el club ha seguido la regla de respaldar y darle continuidad a un proyecto, el problema viene cuando estos planes siguen sis responder a las expectativas de la gente que cada vez ruega porque el ‘Tano’ quede fuera de la institución. Momentos clave en Rayados.

¿Terrenos listos?

En Informantes confirmamos que la construcción del estadio de Cruz Azul está prácticamente caído aunque una lejanísima posibilidad todavía está prendida. Ahora todo indica que ya estaría abierta la posibilidad del nuevo terreno el cual se desconoce exactamente la locación.

Lo más importante es que La Máquina no se quedó como el que chifló en la loma y ya tendría la zona en que será erigido el coloso azul. Lo que me asegura una voz cercana a la cúpula dirigencial es que será en un espacio cercano en donde está la mayoría de escenarios deportivos. Habrá que esperar, pero quizá la cancelación de Tlalnepantla le dé una nueva oportunidad a los celestes y su afición de tener un escenario digno para un equipo de la Liga.

Luis Ramón Garrido, otro gran ejemplo

Lo hecho por Prisca Guadalupe Awit Alcaraz sin duda es para aplaudirse y elogiarse. En redes sociales las palabras de elogio y felicitación para la judoka quedaron cortas, sin embargo, aunque no todas los deportistas mexicanos alcanzan una presea también deberían ser puestos como un ejemplo SIEMPRE Y CUÁNDO los parámetros de evaluación hayan sido alcanzados.

Previo a la pelea de Prisca, Luis Ramón Garrido participó en badminton y aunque no logró ganar el partido, los elogios no llovieron para él. No obstante, tiene para contar una historia de superación desde lo personal. Haber sido operado hasta en ocho ocasiones, no poderse levantar en un año y competir en Juegos Olímpicos habla de una fuerza de voluntad a toda prueba. Como él seguramente otras historias de valor así que como bien se dice no todo lo que brilla es oro.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: EL DECÁLOGO DEL VASCO AGUIRRE